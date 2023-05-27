Боруссия Д

Ли Чжэ Сон выскочил перед воротами «Боруссии» и пробил в Кобеля, который своевременно сократил дистанцию и лишил соперника возможности покатить мяч в свободный угол.
Второй тайм начинается! Поехали!
Перерыв! Дортмунд горит с разницей в два мяча, в то время как в параллельном матче «Бавария» с преимуществом в один мяч ведет у «Кельна».
Матс Хуммельс из-за пределов штрафной решил нанести удар, Дамен отражает.
К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
Брандт неплохой прорыв устроил по левому флангу, сместился к углу и пробил в ближний — Дамен на месте.
Классно Геррейру оторвался от опекуна и выскочил на ударную позицию, но пальнул выше.
Первое предупреждение в игре за грубый фол получает Рафаэль Геррейру.
Вот и первая замена у хозяев. Марко Ройс выходит спасать Дортмунд вместо получившего травму Адейеми.
Адейеми оказывается за пределами поля, массажисты разминают заднюю поверхность бедра форварду «Боруссии».
Брандт в одно касание пробивает, мяч ловит голкипер гостевой команды.
Зюле с правого края навешивает, Дамен выходит из ворот и забирает мяч в руки.
Теперь очередь подавать доходит до Геррейру, итог снова тот же. Вынос защитниками «Майнца».
Адейеми отдает передачу в штрафную, где человек восемь в белых футболках находятся, сложно игрокам «Боруссии» за такие мячи цепляться.
Мален искал передачей в центр Аллера или Адейеми, но выбивает Белль мяч из штрафной.
ГОООООООООООООООООООЛ! «Боруссия» пропускает второй! Ли Чжэ Сон исполнил с левой ноги шикарную подачу на голову Онисиво, который вколачивает мяч под руку Кобелю! 0:2, это просто невероятно! Как же плохо играют дортмундцы сегодня на втором этаже!
Баррейро исполняет передачу низом с фланга в центр, но защита «Боруссия» играет надежно.
НЕТ ГОЛА! Вот это фантастика, почти мгновенно «Боруссия» могла счет сравнять, но нет! Тащит Дамен мяч из нижнего угла!
Да, пенальти подтвержден! Будет бить Себастьян Аллер!
Рафаэль Геррейру падает в чужой штрафной и, кажется, зарабатывает пенальти! Но подождем, что скажет VAR.
ГООООООООООООООООООООЛ! «Майнц» выходит вперед, это Ханче-Ольсен выигрывает воздух после подачи углового и вколачивает мяч в сетку! 0:1, Фернандес голевую передачу выписал! Вот это да!
Юлиан Брандт делает фланговую подачу в штрафную гостей, но никого из партнеров там не оказывается.
Тем временем повела «Бавария» в матче с «Кельном» и в режиме LIVE вернулась на первую строчку в турнирной таблице.
Фернандес нарушает правила в центре поля, судья дает свистео в пользу Дортмунда.
Зюле заложил корпус и пробил по отскочившему мячу после подачи с углового, мяч легко выловил голкипер «Майнца».
Мален неплохо приложился с левой ноги в правый нижний угол, чуть-чуть не попал в створ.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Майнц»: Дамен, Каси, Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш, Аарон Мартин, Кор, Ли Чжэ Сон, Баррейро, Штах, Онисиво.
«Боруссия»: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон, Геррейру, Джан, Брандт, Вольф, Мален, Аллер, Адейеми.
Добрый вечер! В матче 34-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле играет с «Майнцем». В случае победы «шмели» оформят чемпионский титул и прервут 11-летню доминацию мюнхенской «Баварии» в национальном первенстве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.