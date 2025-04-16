Первый матч закончился победой ЦСКА со счетом 2:1. Ответную встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.
А вот стартовый состав ЦСКА от Марко Николича:
Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гаич, Кисляк, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Марцел Личка:
Лунев, Бальбуэна, Касерес, Кутицкий, Даса, Глебов, Фомин, Чавес, Бителло, Карраскаль, Гладышев.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет трансляцию ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими «Динамо» и ЦСКА.