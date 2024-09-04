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Спорт

Медийный суперклуб «Амкал» сражается с профессионалами в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. 1/64 финала. «Космос» — «Амкал». ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «АМКАЛ»
Медийный суперклуб «Амкал», за который выступают известные блогеры, играет с профессиональной командой — «Космосом» из Долгопрудного — в матче 1/64 финала Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/64 финала
1-й тайм
04 сентября 16:00
Космос
Долгопрудный, Россия
0 : 1
Амкал
37' Пичугин
Стадион «Салют», Долгопрудный, Россия
1-й тайм

31' Левшук

37' Пичугин

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
37'

ГОООООООООООООООЛ! Максим Пичугин — 0:1! Угадал Фаттахов, но Пичугин слишком точно и сильно пробил низом!

36'

Маврин подал угловой, вернее сделал передачу низом на ближний угол штрафной на Агекяна, который пробил — мяч улетел выше ворот, но от руки защитника! ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ «АМКАЛА»!

35'

Опасно издали зарядил, сместившись справа в центр Давид Агекян — не без труда Фаттахов перевел в прыжке на угловой.

32'

Арсений Левшук пошел в обыгрыш в штрафной «Космоса» и упал, но явно «нарисовал» и получил желтую карточку за симуляцию.

31'

В хорошей позиции оказался принявший мяч в штрафной «Амкала» Пономарев, но вот удар «зажевал» — в руки Швагиреву мяч прикатился.

29'

Япрынцев вынес мяч из штрафной после опасного прострела Маврина.

27'

52% пока владеет мячом «Амкал», но в целом равная пока игра, хоть моменты гостей и чуточку острее.

25'

Опасный прострел Агекяна в штрафную с левого фланга — никто так и не добрался до мяча. Не последовало удара метров с трех.

23'

Пошла передача «лягушкой» на линию штрафной с угла поля, но ее прочитали гости и вынесли мяч.

22'

Падение в штрафной «Амкала» после подачи с фланга. Оленченко в борьбе завалил нападающего, но фола нет — только угловой.

19'

«Амкал» снова поддавил, но и у команды Панова сейчас атаки не получаются. Но прессингуют высоко гости.

17'

Гунько подал после атаки «Космоса» с правого фланга — мяч перелетел ворота.

14'

Заметался мяч по штрафной «Амкала» после подачи Гунько с угла поля. И в итоге Рубчинский пробил по скачущему мячу с разворота метров с семи — рядом с ближней девяткой.

13'

Быстрая и опасная атака прошла у «Космоса». В итоге последовал удар из-под защитника — Швагирев в прыжке отбил на угловой.

12'

В центр поля отодвинул игру «Космос», но Швагирев пока скучает.

10'

Игра проходит с преимуществом «Амкала», но в последние минуты без проникновений в штрафную.

8'

МОМЕНТ! Агекян принял мяч справа в штрафной, убрал защитника, переложив под левую и подал на дальнюю штангу, где защита «Космоса» совершенно забыла о Старостине. Никто не мешал игроку «Амкала», но он умудрился головой пробить в сантиметрах от угла!

7'

Агекян подал в штрафную в позиционной атаке, но слишком неудачно.

5'

После дальнего удара Оленченко мяч рикошетит от защитника и улетает на угловой, обогнув ворота по высокой дуге. Разыграли корнер гости, но ничего интересного не придумали.

3'

После подачи в штрафную с правого фланга от Пичугина мяч прилетает в руки Фаттахову.

2'

«Амкал» начинает с атак. Долгопрудненцы пока спокойно обороняются, но делают это у своей штрафной.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

16:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Романом Марнавским из Санкт-Петербурга во главе.

15:55

А вот стартовый состав «Амкала» от Виталия Панова:

Швагирев, Старостин, Шурыгин, Левшук, Оленченко, Имаев, Рябокобыленко, Маврин, Маричев, Агекян, Пичугин.

15:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Космоса» Андрей Прошин:

Фаттахов, Валеев, Япрынцев, Кайков, Рубчинский, Логвинов, Помешкин, Гунько, Пономарев, Третьяков, Левкин.

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 16.00 мск.

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