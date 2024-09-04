ГОООООООООООООООЛ! Максим Пичугин — 0:1! Угадал Фаттахов, но Пичугин слишком точно и сильно пробил низом!
Маврин подал угловой, вернее сделал передачу низом на ближний угол штрафной на Агекяна, который пробил — мяч улетел выше ворот, но от руки защитника! ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ «АМКАЛА»!
Опасно издали зарядил, сместившись справа в центр Давид Агекян — не без труда Фаттахов перевел в прыжке на угловой.
Арсений Левшук пошел в обыгрыш в штрафной «Космоса» и упал, но явно «нарисовал» и получил желтую карточку за симуляцию.
В хорошей позиции оказался принявший мяч в штрафной «Амкала» Пономарев, но вот удар «зажевал» — в руки Швагиреву мяч прикатился.
Япрынцев вынес мяч из штрафной после опасного прострела Маврина.
52% пока владеет мячом «Амкал», но в целом равная пока игра, хоть моменты гостей и чуточку острее.
Опасный прострел Агекяна в штрафную с левого фланга — никто так и не добрался до мяча. Не последовало удара метров с трех.
Пошла передача «лягушкой» на линию штрафной с угла поля, но ее прочитали гости и вынесли мяч.
Падение в штрафной «Амкала» после подачи с фланга. Оленченко в борьбе завалил нападающего, но фола нет — только угловой.
«Амкал» снова поддавил, но и у команды Панова сейчас атаки не получаются. Но прессингуют высоко гости.
Гунько подал после атаки «Космоса» с правого фланга — мяч перелетел ворота.
Заметался мяч по штрафной «Амкала» после подачи Гунько с угла поля. И в итоге Рубчинский пробил по скачущему мячу с разворота метров с семи — рядом с ближней девяткой.
Быстрая и опасная атака прошла у «Космоса». В итоге последовал удар из-под защитника — Швагирев в прыжке отбил на угловой.
В центр поля отодвинул игру «Космос», но Швагирев пока скучает.
Игра проходит с преимуществом «Амкала», но в последние минуты без проникновений в штрафную.
МОМЕНТ! Агекян принял мяч справа в штрафной, убрал защитника, переложив под левую и подал на дальнюю штангу, где защита «Космоса» совершенно забыла о Старостине. Никто не мешал игроку «Амкала», но он умудрился головой пробить в сантиметрах от угла!
Агекян подал в штрафную в позиционной атаке, но слишком неудачно.
После дальнего удара Оленченко мяч рикошетит от защитника и улетает на угловой, обогнув ворота по высокой дуге. Разыграли корнер гости, но ничего интересного не придумали.
После подачи в штрафную с правого фланга от Пичугина мяч прилетает в руки Фаттахову.
«Амкал» начинает с атак. Долгопрудненцы пока спокойно обороняются, но делают это у своей штрафной.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Романом Марнавским из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Амкала» от Виталия Панова:
Швагирев, Старостин, Шурыгин, Левшук, Оленченко, Имаев, Рябокобыленко, Маврин, Маричев, Агекян, Пичугин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Космоса» Андрей Прошин:
Фаттахов, Валеев, Япрынцев, Кайков, Рубчинский, Логвинов, Помешкин, Гунько, Пономарев, Третьяков, Левкин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 16.00 мск.