Перерыв! Очень крутой первый тайм выдали команды, 3:2 в пользу петербуржцев на табло «Ахмат Арены» у нас!
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
ГООООООООООООООООООООООЛ! А вот и выходит вперед «Зенит»! После углового подобрал-таки мяч Круговой, с левой ноги забросил его в штрафную, где легким касанием своей великолепной прически в сетку переправил Кассьерра! 3:2, «Зенит»!!!
Круговой подал угловой у петербуржцев, Челикович без проблем выносит мяч.
Не получается у «Ахмата» провести толковую атаку, все грамотно перекрывают футболисты «Зенита».
Продолжает Иван Сергеев двигаться к хет-трику, на сей раз он подобрал мяч в штрафной хозяев после падения Матео Кассьерры, сделал оборот вокруг себя и пробил, однако защитник «Ахмата» успел сделать блок.
ГООООООООООООООООООЛ! Сергеев принял на линии офсайда передачу от Коваленко, сделал ложный замах и попал в верхний угол ворот Опарина! Фантастическая результативность, 2:2!!!
Ду Кейрос практически без помех пробил из-за пределов штрафной площадки, чуть-чуть неточно вышло.
Харин и Сутормин воткнулись друг в друга, пытаясь в подкате мяч выбить, получает медпомощь Алексей.
Гбамбле неудачно пробивает после подачи Швеца с правой ноги, совсем мимо мяч ушел.
ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Получил мяч Иван Сергеев после легкого движения от Матео Кассьерры, сместился в центр и пробил в левый нижний угол, 2:1! «Зенит» возвращается в игру!
Круговой в борьбе с оппонентом мяч потерял, не спорит с арбитром Даниил, все по правилам.
Харин не по правилам прорыв Сутормина по краю прерывает, фол в пользу сине-бело-голубых.
Матео Кассьерра выходит на поле вместо Васильева.
Васильев получает травму и досрочно покидает поле, вынужденная замена будет у петербуржцев.
Александр Ерохин забирается в офсайд.
ГОООООООООООООООООЛ! С паса Гбамбле головой Олейников в одно касание наносит точный удар в створ ворот, который становится недосягаемым для Александра Васютина! 2:0, Грозный впереди!
Конате по левому флангу собирался прорываться, но уперся в итоге он в Ду Кейроса.
Попробовал дальней передачей Васютин найти Сергеева, но на перехвате надежно сыграл Уциев.
Забрали под свой контроль мяч гости после пропущенного гола, «Ахмат» встречает их на своей половине поля.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Открывает «Ахмат» счет, Ковачев очень технично из-под Ренана пробил и попал в нижний угол! Просто замечательный гол болгарского полузащитника, 1:0 в пользу хозяев!
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Васютин, Сутормин, Ренан, Эракович, Алип, Круговой, Васильев, Ду Кейрос, Ерохин, Коваленко, Сергеев.
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Челикович, Быстров, Камилов, Харин, Олейников, Швец, Гбамбле, Ковачев, Конате.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Кубка России грозненский «Ахмат» принимает петербургский «Зенит». Начало — в 17.15 мск.