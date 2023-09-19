Пари Нижний Новгород

Идеальный пас Максименко отдал на Игнатова, но в одно касание Михаилу продвинуть мяч вперед не удалось.
Неплохо Карапузов забрасывал мяч в штрафную Максименко, но Александр без проблем вышел из ворот и забрал игровой снаряд себе.
Не стали долго ждать нижегородцы, побежали в атаку, но напоролись на плотную оборонительную линию «Спартака».
Мелехин фолит на Тихом, стандарт в пользу хозяев.
Пруцев неудобный мяч подсунул Зиньковскому, потерял Антон владение после прессинга от игроков «Пари НН».
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
Состав «Спартака»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.
Состав «Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севиякн, Зе Турбо.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Кубка России «Пари НН» в Нижнем Новгороде принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.