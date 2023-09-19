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Спорт

Продолжение московского шоу: «Пари НН» против «Спартака» в Кубке. ОНЛАЙН

Футбол. Кубок России. Группа D. 4-й тур. «Пари НН» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче четвертого тура группы D Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» в Нижнем Новогороде принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа D
1-й тайм
19 сентября 17:15
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Идеальный пас Максименко отдал на Игнатова, но в одно касание Михаилу продвинуть мяч вперед не удалось.

'11

Неплохо Карапузов забрасывал мяч в штрафную Максименко, но Александр без проблем вышел из ворот и забрал игровой снаряд себе.

'8

Не стали долго ждать нижегородцы, побежали в атаку, но напоролись на плотную оборонительную линию «Спартака».

'7

Мелехин фолит на Тихом, стандарт в пользу хозяев.

'5

Пруцев неудобный мяч подсунул Зиньковскому, потерял Антон владение после прессинга от игроков «Пари НН».

'3

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

17:19

Игра началась! Поехали!

17:10

Состав «Спартака»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

17:05

Состав «Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севиякн, Зе Турбо.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Кубка России «Пари НН» в Нижнем Новгороде принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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