Португалия лидирует в группе J — на ее счету четыре победы, 0 пропущенных мячей и 12 очков. Словакия идет на втором месте — 10 очков после четырех матчей. Именно две лучшие команды группы напрямую попадут в финальную часть Евро. Поэтому обоим соперникам важно сейчас не терять очков, чтобы не поставить под угрозу свой выход на чемпионат Европы.
Стартовые составы:
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Конселу, Антониу Силва, Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Бернарду Силва, Витинья, Роналду, Рафаэл Леау.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Гараслин, Полевка.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Словакии и Португалии.