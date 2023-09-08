21:40

Португалия лидирует в группе J — на ее счету четыре победы, 0 пропущенных мячей и 12 очков. Словакия идет на втором месте — 10 очков после четырех матчей. Именно две лучшие команды группы напрямую попадут в финальную часть Евро. Поэтому обоим соперникам важно сейчас не терять очков, чтобы не поставить под угрозу свой выход на чемпионат Европы.