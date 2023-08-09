Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче матче второго тура группы А на групповом этапе Кубка России между ЦСКА и «Факелом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Укрепить положение: ЦСКА принимает «Факел» в Кубке России. LIVE
Кубок России. Путь РПЛ. Группа А. 2-й тур. ЦСКА — «Факел». ОНЛАЙН
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Игрок ПФК ЦСКА Константин Кучяев радуется забитому голу в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Факел» (Воронеж), 6 августа 2022 годаАлександр Вильф/РИА «Новости»
В матче второго тура группового этапа Кубка России московский ЦСКА на своем поле принимает воронежский «Факел». У армейцев после первого тура три очка, воронежцы без баллов в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа A
Матч не начался
09 августа 18:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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