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Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена, тонет

ВМС Британии: торговое судно, загоревшееся после атаки у берегов Йемена, тонет

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

В управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили, что торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, продолжает гореть и идет ко дну, экипаж был эвакуирован. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что UKMTO было уведомлено о том, что 15 июня в 12:27  по всемирному координированному времени (15.27 мск) экипаж судна эвакуировался с корабля. Капитан подчеркнул, что судно все еще горит и тонет.

До этого стало известно, что загоревшееся судно было эвакуировано после нападения йеменских хуситов в Аденском заливе.

Также сообщалось, что правящая в Йемене группировка «Ансар Аллах» (хуситы) в Аденском заливе нанесла удар по судну Verbena, принадлежащему Украине.

Центральное командование Вооруженных сил США, что 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты (ASCM) в Аденском заливе. Обе ракеты попали в принадлежащее Украине и управляемое Польшей балкерное судно под флагом Палау.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.

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