Кабмин запретил ввоз табачной продукции в РФ без акцизных марок

С 1 июля в Россию будет запрещен ввоз табачной продукции без акцизных марок. Об этом следует из постановления Кабмина.

Ввоз допускается только при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, это касается продукции в том числе и из стран Евразийского экономического союза.

До этого сообщалось, что российское правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на бесплатные медикаменты, питание и медицинские изделия для ряда категорий граждан РФ.

Уточняется, что доступ к указанным медицинским услугам за счет бюджета предоставляется чернобыльцам, инвалидам, включая участников специальной военной операции (СВО) на Украине, и детям-инвалидам.

Сообщалось также, что правительство РФ выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов.

Ранее сообщалось, что Белгородская область получит от кабмина страны деньги на поддержку граждан.