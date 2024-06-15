Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин запретил ввоз табачной продукции в РФ без акцизных марок

Кабмин запретил ввоз иностранного табака в Россию без акцизных марок

close
100%
Depositphotos

С 1 июля в Россию будет запрещен ввоз табачной продукции без акцизных марок. Об этом следует из постановления Кабмина.

Ввоз допускается только при условии наличия на потребительской упаковке маркировки, это касается продукции в том числе и из стран Евразийского экономического союза.

До этого сообщалось, что российское правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на бесплатные медикаменты, питание и медицинские изделия для ряда категорий граждан РФ.

Уточняется, что доступ к указанным медицинским услугам за счет бюджета предоставляется чернобыльцам, инвалидам, включая участников специальной военной операции (СВО) на Украине, и детям-инвалидам.

Сообщалось также, что правительство РФ выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов.

Ранее сообщалось, что Белгородская область получит от кабмина страны деньги на поддержку граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами