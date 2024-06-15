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Испания разгромила Хорватию на Евро-2024

Испания разгромила Хорватию в матче Евро-2024

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Annegret Hilse/Reuters

Завершился первый матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Хорватии.

Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе в присутствии 74 667 зрителей и завершилась крупной победой испанцев со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет в матче на 29-й минуте открыл нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, ему ассистировал полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис. Спустя три минуты отличился сам Руис, голевую передачу оформил полузащитник «Манчестер Сити» Педри. В компенсированное время отличился защитник «Реала» Дани Карвахаль, результативный пас отдал полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события. Во втором матче этой группы встретятся Италия и Албания.

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