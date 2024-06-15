Ученые назвали лучшие способы уничтожения целой галактики

Хотя галактики остаются одними из самых массивных структур в известной Вселенной и существуют десятки миллиардов лет, даже им рано или поздно приходит конец. Он может наступить несколькими способами, рассказал порталу Space.com американский астрофизик Пол Саттер из Института Флэтайрон в Нью-Йорке.

По словам ученого, самым быстрым (по космическим меркам) способом покончить с галактикой станет активация сверхмассивной черной дыры в ее центре. Например, в сердце Млечного Пути расположен Стрелец А* массой более 4,5 млрд солнц.

Сверхмассиную черную дыру можно активировать, загружая в нее большое количество материи. Поглощая вещество, дыра будет разогревать окружающий ее газ до температуры выше миллиарда градусов. Это высвободит огромное количество радиации, которая затопит всю галактику, перегреет запасы межзведного газа и остановит рождение новых звезд навсегда или на очень долгое время.

Другой способ избавиться от галактики — поместить ее в галактический кластер, вмещающий тысячу и более подобных систем. Такие скопления обычно содержат огромные резервуары горячего разреженного газа, известного как внутрикластерная среда (ВКС).

ВКС очень похож на вакуум, однако его воздействие сжимает газовые облака по всей галактике. В дальнейшем давление газа разрывает галактику на куски, объяснил ученый.

Кроме того, галактика может исчезнуть при столкновении с другой галактикой, особенно если та превышает по масштабу. Процесс займет сотни миллионов лет, однако в итоге сверхмассивные черные дыры двух галактических структур сольются в воедино, обрушив на новую галактику поток радиации и истощив запасы газа, из-за чего остановится образование новых звезд.

Наконец, любая галактика в конце концов исчезнет сама собой из-за гравитационных взаимодействий между звездами. Хотя на этот способ уйдут триллионы лет, отметил Пол Саттер.

Ранее ученые выяснили, когда Млечный Путь последний раз врезался в другую галактическую структуру.