Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о росте взяток на Украине из-за борьбы с коррупцией

Политолог Дудчак: на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) коррумпированы не меньше, чем власти страны. Дудчак добавил, что подобная ситуация является производной киевского режима. Он подчеркнул, что после увольнения одних коррупционеров на их место назначают других.

Политолог считает, что борьба с коррупцией на Украине привела только к увеличению сумм взяток.

До этого генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине является одним из самых высоких в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен.

По словам аудитора Пентагона, вооруженный конфликт на Украине способствует развитию коррупции «в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны».

Ранее на Украине арестовали экс-главу Фонда госимущества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами