Член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) коррумпированы не меньше, чем власти страны. Дудчак добавил, что подобная ситуация является производной киевского режима. Он подчеркнул, что после увольнения одних коррупционеров на их место назначают других.

Политолог считает, что борьба с коррупцией на Украине привела только к увеличению сумм взяток.

До этого генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что уровень коррупции на Украине является одним из самых высоких в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен.

По словам аудитора Пентагона, вооруженный конфликт на Украине способствует развитию коррупции «в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны».

Ранее на Украине арестовали экс-главу Фонда госимущества.