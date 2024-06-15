Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили об опасной еде после случаев ботулизма

Роспотребнадзор предупредил москвичей о заболеваниях из-за опасных продуктов

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Несколько продуктов стали причиной заболеваний в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пострадавшие граждане ели продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт». Региональное управление Роспотребнадзора приостановило оборот данной продукции до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Как подчеркнули в ведомстве, эти продукты, которые уже приобрели граждане, не рекомендовано употреблять в пищу. Там также отметили, что ситуация находится на строгом контроле.

Вечером 15 июня Telegram-канал Mash писал, что число госпитализированных в Москве с ботулизмом, которые отравились готовой едой, выросло до 18 человек. По его информации, пострадавшим, которые в настоящее время находятся в больницах, от 18 до 46 лет.

До этого в московском департаменте здравоохранения заявляли, что о массовом отравлении речи не идет, а инфекцию подозревают у четырех пациентов.

Ранее мужчина с галлюцинациями попал в больницу, поев рыбные консервы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами