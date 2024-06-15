Москвичей предупредили об опасной еде после случаев ботулизма

Несколько продуктов стали причиной заболеваний в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пострадавшие граждане ели продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт». Региональное управление Роспотребнадзора приостановило оборот данной продукции до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Как подчеркнули в ведомстве, эти продукты, которые уже приобрели граждане, не рекомендовано употреблять в пищу. Там также отметили, что ситуация находится на строгом контроле.

Вечером 15 июня Telegram-канал Mash писал, что число госпитализированных в Москве с ботулизмом, которые отравились готовой едой, выросло до 18 человек. По его информации, пострадавшим, которые в настоящее время находятся в больницах, от 18 до 46 лет.

До этого в московском департаменте здравоохранения заявляли, что о массовом отравлении речи не идет, а инфекцию подозревают у четырех пациентов.

Ранее мужчина с галлюцинациями попал в больницу, поев рыбные консервы.