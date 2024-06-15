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ВС РФ остались считанные километры для перерезания снабжения ВСУ в Донбассе

Журналист Репке: ВС России осталось 7 км до перерезания снабжения ВСУ в Донбассе

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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Российским войскам осталось пройти около 7 км до того, чтобы перерезать основной путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом написал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, речь идет о трассе T0504. На пути к ней находится только село Воздвиженка. Как отметил Репке, в случае потери контроля над данной трассой у украинской армии останутся альтернативные пути снабжения. Однако они не являются такими удобными, как эта «дорога жизни», заявил он.

6 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сказал, что Вооруженные силы РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции.

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.

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