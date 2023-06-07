Московская «Родина» сражается в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне с «Пари НН». «ГазетаRu» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
Матч не начался
07 июня 18:00
Родина
Москва, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Академия Спартак имени Ф.Черенкова», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московская «Родина» принимает «Пари НН» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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