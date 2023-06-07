Красноярский «Енисей» принимает на своем поле воронежский «Факел» в первом матче стыков за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
Матч не начался
07 июня 15:00
Енисей
Красноярск, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Футбол-арена Енисей», Красноярск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Красноярский «Енисей» сражается с воронежским «Факелом» за право сыграть в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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