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Спорт

Битва фаворитов в первом туре отбора: Франция против Нидерландов. LIVE

ЧЕ-2024. Квалификация. Группа В. 1 тур. Франция — Нидерланды. ОНЛАЙН

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Килиан Мбаппе в составе сборной Франции

Килиан Мбаппе в составе сборной Франции

Global Look Press
В матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2024 сборная Франции на своем поле принимает национальную команду Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 1-й тур
Матч не начался
24 марта 22:45
Франция
0:0
Нидерланды
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

22:40

А вот стартовый состав сборной Нидерландов от Рональда Кумана:

Силессен — Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке — Бергейс, де Рон, Вейналдум — Мален, Депай, Вегорст.

22:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес — Тчуамени, Рабьо — Коман, Гризманн, Мбаппе — Жиру.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу в группе В. Сборная Франции принимает национальную команду Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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