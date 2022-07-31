Здорово голкипер сборной Германии сыграла кулаками после подачи очередного штрафного англичанками.
Чудом не забивает после углового Германия! В сутолоке дважды могли внести в ворота, но в итоге голкипер Англии поймала мяч на линии!
Первую в матче желтую карточку получает за фол в центре поля после своей неудачной обработки Джорджия Стэнуэй.
Обложили корнерами британки соперниц. Два подряд подали, и после второго Бронз головой пробила в руки голкиперу.
Еще один штрафной англичанок, уже почти от штрафной площади. Защитники сборной Германии перевели мяч на угловой после навеса.
Жестко досталось Стэнуэй около центрального круга. Не сразу поднялась британка. В итоге Мид подала штрафной, но закидушка не привела к удару — от ворот.
Пока сборная Германии очень неплохо смотрится. В эти минуты англичанкам непросто. И очередная атака немок к угловому приводит.
Милли Брайд заблокировала потенциально очень опасный удар по английским воротам, отбив мяч головой!
Мид добежала с мячом в штрафной Германии до лицевой, вошла во вратарскую и сделала то ли пас, то ли удар с нулевого угла — Фромс со второй попытки мяч забрала!
Беттани Мид подала угловой, мяч вылетел из штрафной, но последовал удар с подбора, который отбила на самой линии голкипер, а потом накрыла мяч.
А вот стартовый состав сборной Германии, выставленный ее главным тренером Мартиной Фосс-Текленбург:
Мерле Фромс — Фелицитас Раух, Мария Хегеринг, Катрин-Юлия Гендрих, Джулия Гвинн, Сара Дебриц, Лена Обердорф, Лина Магулль, Юле Бранд, Александра Попп, Сфенья, Хут.
Вот кого с первых минут выставила главный тренер сборной Англии голландка Сарина Вигман-Глоцбах:
Мэри Ирпс — Лия Уильямсон, Милли Брайт, Люси Бронз, Рэйчел Дэйли, Кира Уолш, Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп, Фрэн Кирби, Бет Мид, Эллен Уайт.