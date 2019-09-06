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ФранцияАлбания
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ШинникТомь
п12.13x2.92п23.6
15:00
ЧертановоНефтехимик
п11.82x3.19п24.43
16:00
Спартак-2Краснодар-2
п12.01x3.28п23.47
17:00
МордовияЛуч
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18:00
ФакелЕнисей
п12.13x2.99п23.5
19:00
ЧайкаРотор
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13:30
СибирьСалават Юлаев
п12.96x4.05п22.25
16:00
ЙокеритДинамо Р
п11.68x4.48п24.69
17:00
ХК СочиАк Барс
п13.37x4.2п22.02
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СШАГреция
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–:–
БразилияЧехия
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–:–
ФранцияЛитва
не начался
–:–
АвстралияДоминиканская Республика
не начался
–:–
ТурцияЧерногория
не начался
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Новая ЗеландияЯпония
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Россия U21 Сербия U21

Вырвались в лидеры: Россия обыграла Сербию

Россия минимально победила Сербию в матче отборочного этапа на ЧЕ-2021

Сборная России принимала команду Сербии в рамках отборочного матча на чемпионат Европы — 2021 (до 21 года). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  |   06 сентября 19:00   |  закончен
Россия U21
1:0
Сербия U21
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
Дивеев 20'
Евгеньев 23'
Дивеев 47'
Ломовицкий 71'
Сафонов 90+3'
Петрович 37'
Деветак 38'
Илич 40'
Илич 59'
Маркович 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Матвей Сафонов 90'
5 (з)   Данил Степанов
3 (з)   Игорь Дивеев 20' 47'
16 (з)   Никита Калугин
2 (з)   Николай Рассказов
4 (з)   Роман Евгеньев 23'
7 (п)   Александр Ломовицкий 90' 71'
10 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Константин Кучаев
20 (п)   Наиль Умяров
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Марко Илич
3 (з)   Алекса Терзич
15 (з)   Светозар Маркович 69' 66'
2 (з)   Младен Деветак 38'
4 (з)   Страхиня Павлович
7 (п)   Лука Аджич
21 (п)   Иван Илич 40' 59'
8 (п)   Лука Илич
20 (п)   Негош Петрович 37'
9 (н)   Деян Йовелич
11 (н)   Душан Влахович
Запасной состав
12 (в)   Александр Максименко
6 (з)   Артём Голубев
15 (з)   Иван Лапшов
22 (п)   Даниил Лесовой 90'
18 (п)   Даниил Уткин
19 (п)   Роман Тугарев
21 (п)   Юрий Горшков
17 (н)   Вячеслав Грулёв
11 (н)   Иван Игнатьев
12 (в)   Душан Маркович
13 (з)   Ранко Веселинович
17 (з)   Златан Шехович
16 (п)   Слободан Тедич
5 (п)   Эрхан Машович
10 (п)   Урош Рачич
22 (п)   Велько Бирманчевич
6 (п)   Йован Нишич
19 (н)   Игор Златанович 69'
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Трансляция
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'90+4
Финальный свисток! Молодёжная сборная России начинает отбор к Евро-2021 с победы над сербами — 1:0. Игорь Дивеев стал автором единственного гола, который принёс россиянам первые три очка. Во втором тайме хозяева провели больше получаса игры в большинстве, но это преимущество реализовать не удалось. На этом трансляцию завершаем. Увидимся на футболе!
'90+3
Сафонов долго готовил ввод мяча в игру — жёлтая карточка досталась голкиперу России за затяжку времени.
'90+3
Лесовой получил пас в штрафной, подработал под правую ногу, но пробил слабо — прямо во вратаря!
'90+2
Успевают сербы получить право на угловой.Сафонов кулаками мяч выбил за штрафную.
'90+1
Лесовой вышел на последние три минуты игры.
'90+1
Ломовицкий заменён.
'90+1
Три минуты добавлено ко второму тайму.
'89
Был вариант решать! Тонкая передача Ломовицкого в касание вывела Игнатьева к воротам, но удар Ивана низом голкипер парировал!
'88
Терзич загрузил верхом мяч в штрафную, но на «второй этаж» россияне сербов не пустили!
'87
Заработали гости стандарт на левом краю атаки. Большими силами сербы пошли в чужую штрафную.
'86
Грулёва откровенно завалили на газон. Судья решил, что пока норма по карточкам соблюдается и не полез в карман.
'84
Стараются сербы цепляться за мяч на чужой половине поля, но в затяжные «позиционки» это не переходит.
'82
Классную скрытую передачу в штрафную сделал Обляков, но Марко Илич вовремя вышел из ворот, опередив Игнатьева.
'80
Игнатьев вышел освежить атаку сборной России.
'80
Чалов неспешно покинул поле.
'79
Рачич по центру из-за штрафной удар нанёс — в пару метрах от штанги! Сафонов для страховки совершил прыжок.
'78
Златанович пролез в штрафную, постарался «нарисовать» пенальти, но рефери не повёлся на падение серба.
'77
Чуть заигрался Чалов с мячом, упустив возможность сделать передачу под обострение.
'75
Быстро гости отправили мяч подальше от своих ворот, оставив стандарт хозяев без удара.
'74
Отличная диагональ прошла на край сербской штрафной, Рассказов мяч принял, но дальше продвинуться к воротам ему не дали — мяч выбит на угловой.
'72
Рассказов придумал угловой у своих ворот. После подачи от угла поля Машович нанёс удар из пределов штрафной — неточно.
'71
Ломовицкий за отложенный фол получил «горчичник».
'71
Грулёв вышел вместо Кучаева.
'71
Первую замену провели россияне.
'69
Златовича экстренно подняли с лавки.
'69
У Марковича есть проблемы со здоровьем. Вынужденная замена у Сербии.
'68
Рассказов на рывке ушёл в лицевую и прострелил к воротам, но гости выбили мяч на угловой.
'66
Маркович за грубую игру удостоился внимания от рефери — жёлтая карточка показана.
'65
Бирманчевич появился на поле вместо Аджича.
'65
Четвертую замену провели сербы.
'64
Рачич на поле.
'64
Йовелич покинул поле.
'63
Рассказов подключился в атаку и получил передачу на правый край штрафной, но обыграть защитника не сумел.
'61
Йовелич протащил мяч до лицевой и вырезал передачу в центр штрафной, но Рассказов успел помешать Тедичу нанести удар.
'60
Степанов не позволил гостям разогнать атаку по флангу — тактический фол помог.
'58
Иван Илич за фол на Чалове получил вторую жёлтую карточку. В меньшинстве сербы остаются.
'57
Тедич вышел вместо Влаховича.
'57
И ещё одна замена у Сербии.
'56
Машович в игре.
'56
Петрович покинул поле.
'56
Россияне в атаках! Отбились сербы, но лишь ценой углового. Ещё одна подача Облякова с левой ноги, отскочил мяч к линии штрафной, Умяров с подбора мощно зарядил — голкипер справился!
'54
Ломовицкий заставил сербов поверить в удар, а сам сделал хитрую передачу в штрафную, Степанов чуть-чуть не дотянулся до мяча.
'53
Обляков от углового флажка навес исполнил во вратарскую, голкипер до мяча не добрался, но всё завершилось свистком рефери — фол в атаке зафиксирован.
'52
Обляков получил передачу в трёх метрах от штрафной и нанёс подготовленный удар — Марко Илич вытащил мяч из-под перекладины!
'51
Дивеев взял дальний штрафной на себя, но пробил точно в сербскую стенку.
'49
Ломовицкий пытался организовать контратаку россиян, но его остановили рядом с центральным кругом.
'47
Дивеев выхватил «горчичник» за срыв атаки.
'46
Второй тайм встречи начался! Без замен в перерыве.
'45
Перерыв! 1:0 в пользу сборной России после 45 минут. Единственный гол на счету Дивеева, который замкнул подачу Евгеньева. Первый тайм прошёл в равной борьбе, моментов команды создали немного. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'42
Россияне провели контратаку и заработали угловой. Но сербы справились с подачей Облякова.
'40
Контратака сербов! Иван Илич вошёл в штрафную и упал в борьбе с защитником = жёлтая карточка за симуляцию.
'40
Момент у России! Рассказов подключился к атаке по флангу и прострелил во вратарскую, Кучаев не попал по мяч из убойной позиции.
'39
Деветак сбил Дивеева и получил «горчичник».
'38
Обляков со штрафного навесил на ближнюю штангу, Марко Илич выбил мяч кулаками в сторону.
'37
Ломовицкий дошёл до лицевой, прокинул себе мяч мимо Петровича и заработал на себе фол. Серб получил карточку.
'34
Сербы много владеют мячом на чужой половине поля, но нет моментов. Всё перекрывают россияне в обороне.
'32
Йовелич зацепился за мяч возле штрафной, но завозился, собрал на себя трёх соперников и упустил момент для удара.
'30
Лука Йович убежал по левому флангу и сделал перевод к штрафной — Евгеньев перехватил мяч.
'28
Йовелич выбрался на свободное пространство и пробил с дальней дистанции! Получилось слишком высоко.
'26
Повеселее пошла игра после забитого гола, сербы добавили в активности.
'24
Влахович! Со штрафного целил в дальнюю девятку — мяч ушёл выше перекладины.
'23
Евгеньев в подкате сбил Ивана Илича и получил «горчичник». Перспективный штрафной для сербов.
'20
ГОЛ! Евгеньев с правого края навесил в центр штрафной, Дивеев оторвался от опекуна и головой вколотил мяч в сетку ворот!
'19
Степанова сбили на левом фланге. Прошла подача со штрафного на дальнюю штангу, но не дошёл мяч до Калугина.
'17
Лука Илич в центре поля сбил Облякова, не позволив россиянам организовать контратаку.
'15
Лука Илич из глубины сделал заброс вперёд — Сафонов вышел из ворот и забрал мяч.
'13
Евгеньев навесил с левого края, но мяч перелетел через всех и ушёл в аут.
'11
Серия взаимных потерь в центре поля. Пока что ничего не получается у команд впереди.
'9
Сербы катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп.
'7
Ломовицкий убежал по правому краю, стянул двух соперников и заработал на себе фол.
'5
Евгеньев ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, но Чалову помешали принять мяч.
'3
В центре поля идёт борьба за мяч, много сумбура на первых минутах.
'1
Матч стартовал! Россияне разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Себрия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.