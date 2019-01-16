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Трансляция
С конца
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'41
В центр поля переместилась борьба за мяч. Команды уже ждут свистка на перерыв.
'39
Ташкентцы провели атаку левым флангом, прошёл прострел в штрафную, но спартаковцы вынесли мяч в аут.
'37
Гулиев пытался разрезать оборону соперника, но защитник перехватил мяч, опередив Ломовицкого.
'35
«Спартак» продолжает комбинировать возле чужой штрафной.
'33
'30
Возобновилась игра. Спартаковцы неспешно перекатывают мяч на чужой половине поля
'29
Ещё одна пауза. Жарко, арбитр отправил команды попить воды.
'27
Хорошее движение у «Локомотива». «Железнодорожники» не позволяют спартаковцам подолгу разыгрывать мяч.
'25
Миронову досталось в борьбе за мяч. Пауза в игре — оказывают помощь защитнику.
'23
«Железнодорожники» провели затяжную атаку, но не довели дело до удара.
'21
Адриано пробил из-за пределов штрафной! Мяч прилетел в руки голкиперу.
'19
'19
Пенальти в ворота «Локомотива»! Ташаева завалили в штрафной.
'17
Ответ «Локомотива»! Абдухаликов зацепился за мяч в штрафной и пробил с острого угла — промах!
'15
Ханни! Получил передачу возле штрафной, развернулся и пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой.
'13
'11
Рассказов убежал по правому флангу, но далековато отпустил от себя мяч и сфолил в атаке.
'9
'7
'5
Спартаковцы перекатывают мяч возле чужой штрафной, но нет ударов по воротам.
'3
Стартовые минуты проходят в борьбе в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Локомотив» (Ташкент). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.