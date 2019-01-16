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Франция / Лига 1
21:00
АнжеБордо
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралЙокерит
4:1
закончен
12:30
АмурЛокомотив
0:2
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
1:4
закончен
15:30
СибирьХК Сочи
5:4
закончен
16:30
БарысСпартак
4:5
закончен
19:30
АвангардСалават Юлаев
5:4 (Б)
закончен
19:30
СКАНефтехимик
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАМеталлург Мг
3:0
закончен
19:30
Динамо МнВитязь
2:3 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
20:30
СлованТрактор
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
4:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
6:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсСент-Луис Блюз
2:1 (ОТ)
закончен
03:30
Детройт Ред УингзАнахайм Дакс
3:1
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
5:1
закончен
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
4:1
закончен
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:2 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
7:2
закончен
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
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06:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
5:2
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Еврокубок
20:00
Зенит Андорра
71:80
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21:00
Партизан Монако
68:72
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23:00
Уникаха Лимож
79:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
149:107
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсФиникс Санз
131:97
закончен
03:30
Атланта ХоуксОклахома-Сити Тандер
142:126
закончен
04:00
Милуоки БаксМайами Хит
124:86
закончен
05:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
111:142
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЧикаго Буллз
107:100
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Гандбол / Чемпионат мира по гандболу
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Россия — Бразилия
23:25
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
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Спартак М Локомотив Тш
3:2
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Суперкубок Италии
20:30
ЮвентусМилан
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Франция / Лига 1
21:00
МонакоНицца
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21:00
ТулузаЛион
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21:00
ГенгамРенн
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзБаффало Сэйбрз
не начался
06:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
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Ратиофарм Ульм Локомотив-Кубань
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Валенсия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизМилуоки Бакс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсБруклин Нетс
не начался
04:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Теннис / Austrlian Open. 2-й круг
15:30
Мария Шарапова (Россия) — Ребекка Петерсон (Швеция)
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСеверсталь
не начался
12:30
АмурЙокерит
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарЛокомотив
не начался
15:30
СибирьСпартак
не начался
16:30
БарысСалават Юлаев
не начался
17:00
ТракторТорпедо
не начался
19:00
НефтехимикВитязь
не начался
19:30
АвангардХК Сочи
не начался
19:30
СКАДинамо М
не начался
19:30
ЦСКААвтомобилист
не начался
20:30
Динамо РМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
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Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
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Гран Канария Фенербахче
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НБА / регулярный чемпионат
23:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Торонто РэпторсФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсЧикаго Буллз
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Спартак М Локомотив Тш

Безумный старт в 2019-м: «Спартак» обыгрывает «Локо». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Локомотив»

Московский «Спартак» встречается в товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом» на сборах в Дубае. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   16 января 14:00   |  1 тайм
Спартак М
3:2
Локомотив Тш
Стадион «Джебель-Али», Дубай | Главный судья:
Ташаев 7'
Миронов 19' (пен)
Адриано 32'
9'
13'
Самоечитаемое
Трансляция
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'41
В центр поля переместилась борьба за мяч. Команды уже ждут свистка на перерыв.
'39
Ташкентцы провели атаку левым флангом, прошёл прострел в штрафную, но спартаковцы вынесли мяч в аут.
'37
Гулиев пытался разрезать оборону соперника, но защитник перехватил мяч, опередив Ломовицкого.
'35
«Спартак» продолжает комбинировать возле чужой штрафной.
'33
ГОЛ! Здорово разыграли спартаковцы! Ханни сделал скидку на Луиса Адриано, который мощным ударом послал мяч в угол ворот!
'30
Возобновилась игра. Спартаковцы неспешно перекатывают мяч на чужой половине поля
'29
Ещё одна пауза. Жарко, арбитр отправил команды попить воды.
'27
Хорошее движение у «Локомотива». «Железнодорожники» не позволяют спартаковцам подолгу разыгрывать мяч.
'25
Миронову досталось в борьбе за мяч. Пауза в игре — оказывают помощь защитнику.
'23
«Железнодорожники» провели затяжную атаку, но не довели дело до удара.
'21
Адриано пробил из-за пределов штрафной! Мяч прилетел в руки голкиперу.
'19
ГОЛ! Миронов с «точки» пробил в угол — голкипер не угадал направление удара.
'19
Пенальти в ворота «Локомотива»! Ташаева завалили в штрафной.
'17
Ответ «Локомотива»! Абдухаликов зацепился за мяч в штрафной и пробил с острого угла — промах!
'15
Ханни! Получил передачу возле штрафной, развернулся и пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой.
'13
ГОЛ! «Железнодорожники» в контратаке убежали втроём против двух. Прошёл прострел в штрафную и Абдухаликов в касание переправил мяч в сетку!
'11
Рассказов убежал по правому флангу, но далековато отпустил от себя мяч и сфолил в атаке.
'9
ГОЛ! И сразу же отыгрался «Локомотив»! Прошёл прострел с правого края, спартаковцы выбили мяч на Искандерова, который в касание пробил точно под перекладину!
'7
ГОЛ! Ташаев подобрал отскок возле штрафной, пробил верхом и попал точно под перекладину!
'5
Спартаковцы перекатывают мяч возле чужой штрафной, но нет ударов по воротам.
'3
Стартовые минуты проходят в борьбе в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Локомотив» (Ташкент). Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.