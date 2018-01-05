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Бруклин НетсБостон Селтикс
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03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
не начался
Ливерпуль Эвертон

Ван Дейк оправдал затраты «Ливерпуля»

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в Кубке Англии

«Ливерпуль» обыграл на своем поле «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Победный мяч забил самый дорогой защитник мира Вирджил ван Дейк. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/32 финала  |   05 января 22:55   |  закончен
Ливерпуль
2:1
Эвертон
2:1
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)
Милнер 35' (пен)
Гомес 77'
Милнер 77'
ван Дейк 84'
Соланке 88'
Руни 7'
Маккарти 60'
Сигурдссон 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лорис Кариус
12 (з)   Джозеф Гомес 77' 77'
26 (з)   Эндрю Робертсон
32 (з)   Жоэль Матип
4 (з)   Вирджил ван 84'
7 (п)   Джеймс Милнер 77' 35' 77'
23 (п)   Эмре Джан
20 (п)   Адам Лаллана 70'
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
19 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
1 (в)   Джордан Пикфорд
43 (з)   Джонджо Кенни
15 (з)   Рейндли Мартина
30 (з)   Мэйсон Холгейт
6 (з)   Фил Джагелка
2 (п)   Морган Шнейдерлен
16 (п)   Джеймс Маккарти 86' 60'
18 (п)   Гилфи Тор 67'
10 (н)   Уэйн Руни 52' 7'
29 (н)   Доминик Калверт-Льюин 82'
7 (н)   Янник Боласье
Запасной состав
52 (в)   Дэнни Уорд
66 (з)   Трент Александер-Арнольд 77' 77'
6 (з)   Деян Ловрен
17 (з)   Рагнар Клаван
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 70'
29 (н)   Доминик Соланке 88'
28 (н)   Дэнни Ингс
33 (в)   Хоэль Роблес
5 (з)   Эшли Уильямс
26 (п)   Том Дэвис 86'
27 (п)   Никола Влашич
54 (п)   Бени Банингиме
31 (н)   Адемола Лукман 52'
19 (н)   Байе Умар 82'
Удары
83%
По воротам: 12
В створ: 5
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 9
Удары
17%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 15
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Матч завершён! «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 Кубка Англии. Во втором тайме красные совершили чуть ли не единственную ошибку, которая позволила «ирискам» сравнять счёт. Но в концовке матча новичок «Ливерпуля» ван Дейк забил решающий гол, лишив обе команды ненужной переигровки.
'90+3
Дальний удар Боласье был неточным.
'90+2
Окслейд-Чемберлен неточно пробил из-за пределов штрафной.
'90+1
Лукман забросил мяч направо на Боласье, который сделал неточную скидку во вратарскую.
'90+1
Четыре минуты добавил арбитр.
'88
Соланке позволил себе фол, которым была сорвана контратака «Эвертона», получив от арбитра жёлтую карточку.
'86
Том Дэвис вышел.
'86
Маккарти заменён.
'84
ГОЛ! Гол в дебютном матче за «Ливерпуль»! Пикфорд ошибся на выходе после навеса с углового, а ван Дейк легко опередил голкипера и головой пробил по пустым воротам!
'83
Окслейд-Чемберлен в двух атаках подряд сделал небрежные передачи, пытаясь обострить.
'82
Ниасс вышел на концовку.
'82
Калверт-Льюин ушёл.
'81
Фирмино после розыгрыша стандарта подхватил мяч в штрафной и опасно прострелил вдоль вратарской, но никто не подставил ногу.
'78
Джан из-за неудачного дриблинга выпустил мяч в аут.
'77
Соланке в игре.
'77
Милнера решили заменить.
'77
Трент Арнольд вышел.
'77
Гомес заменён.
'75
Лукман отобрал мяч у Гомеса недалеко от края штрафной и тут же нарвался на фол.
'75
Боласье сместился к штрафной красных и ошибся с поперечным пасом.
'73
«Ириски» в очередной раз были близки к провалу во время навеса Окслейда-Чемберлена со стандарта, но команду выручил защитник, сыгравший на отбой в своей вратарской.
'70
Вейналдум вышел.
'70
Лаллана покинул поле.
'70
Лаллана выдал неточный пас по лицевой линии.
'67
ГОЛ! Образцовая контратака получилась у «Эвертона»! Джагелка поддержал этот скоростной выпад «ирисок», открывшись на пас Лукмана у штрафной красных, после чего Фил откинул мяч на Сигурдссона, который здорово пробил в ближний угол!
'66
Калверт-Льюин пролетел мимо опасного навеса с фланга!
'64
Гомес под давлением соперника выпустил мяч в аут.
'63
Ван Дейк! Окслейд-Чемберлен сделал хороший навес со стандарта на ван Дейка, который в высоком прыжке пробил прямо в Пикфорда!
'60
Окслейд-Чемберлен прорвался справа в штрафную, но дальнейший прострел угодил в защитника.
'60
Маккарти в безобидной ситуации ударил по ноге Милнера, получив жёлтую карточку.
'57
Кариус ошибся в игре на выходе, но мяч отскочил к футболисту «Ливерпуля».
'55
Лаллана выскочил на проникающий пас и из хорошей позиции не попал в ближний угол!
'54
Окслейд-Чемберлен с углового сделал простой навес на свободного на дальней штанге Гомеса, но тот умудрился ударом головой не попасть в створ!
'54
Мане прострелом в соперника заработал угловой.
'52
Лукман вышел.
'52
Руни заменили.
'52
Ван Дейк опасно сыграл в центре поля, высоко подняв ногу.
'51
Мане потерял мяч в прорыве через центр, а «ириски» сразу сыграли на отбой в аут.
'49
Калверт-Льюин не дотянулся к опасному навесу Руни!
'48
Боласье при прорыве в штрафную оказался на газоне, но без нарушения.
'47
Руни потерял мяч на фланге и сразу нарушил правила.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Достаточно равный футбол показали команды в первой половине. «Ливерпуль» чаще владел мячом, почти не создавая моменты, а у «Эвертона» не получались быстрые атаки на свободном пространстве. Красные открыли счёт, воспользовавшись пенальти. Перерыв.
'45
Холгейт неудачно подключился к атаке, которая привела к тому, что Кариус введёт мяч в игру ударом от ворот.
'43
Робертсон сделал классную подачу в центр штрафной «Эвертона», куда немного не успел забежать Окслейд-Чемберлен!
'40
Холгейт очень жёстко толкнул Фирмино за пределы поля, бразилец вылетел за рекламный щит, оказавшись в ногах болельщиков!
'38
Джагелка опередил в своей штрафной Окслейда-Чемберлена и выдал диагональ, за которую партнёр по команде не зацепился.
'35
ГОЛ! Милнер легко реализовал пенальти, ударив на силу практически по центу ворот, Пикфорд завалился в угол.
'34
Пенальти! Холгейт придержал Лаллану в своей штрафной!
'33
Мане пробил из-за пределов штрафной выше левой девятки!
'32
Опасный проникающий пас Руни был в последний момент перехвачен защитником.
'31
Фирмино не сумел подстроиться к диагональному пасу Лалланы.
'29
Кенни плохо обработал мяч на фланге, выпустив его в аут.
'28
Футболисты «Эвертона» наладили контроль над мячом, но позиционные атаки по-прежнему не получаются.
'25
Милнер! Гомес сделал подачу на дальний край штрафной «Эвертона», где оборона потеряла Милнера, который с ходу пробил мимо дальнего угла ворот!
'24
Калверт-Льюин попытался развернуться в штрафной красных, а затем под прессингом троих защитников слишком сильно сыграл направо.
'22
Джагелка заблокировал дальний удар Окслейда-Чемберлена.
'21
Робертсон не дал Кенни ворваться на край своей штрафной.
'19
Руни поспешил с пасом вперёд, подарив мяч защитнику «Ливерпуля».
'17
Джагелка отобрал мяч и сразу сыграл на отбой, пытаясь сделать длинную диагональ. Аут в пользу красных.
'14
Мане решился на дальний удар, но получилось неточно.
'12
Джан обработал мяч перед штрафной «Эвертона» и с лёта пробил намного выше ворот.
'11
Кариус вышел из ворот на простой прострел Боласье.
'9
Робертсон помешал сопернику прорваться по флангу, в подкате выбив мяч на угловой. «Ириски» неудачно разыграли корнер.
'7
Руни нарвался на жёлтую карточку за опасный подкат.
'6
Ван Дейк завалил соперника в центре поля, но арбитр проигнорировал эпизод.
'5
Боласье ворвался на край чужой штрафной, но далеко отпустил от себя мяч, который ушёл за лицевую.
'3
Гомес в скоростной атаке «Ливерпуля» не подстроился под передачу, из-за чего пришлось отыграть назад.
'1
Игра началась!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/32 финала Кубка Англии: «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 22:55 по московскому времени.