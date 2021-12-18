В третьем матче на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала — сборная России встречается с командой Чехии. Ранее «Красная машина» уже обыграла Канаду и Швецию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
2-й период
18 декабря 15:30
Россия
3 : 1
Чехия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия), Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
1-й период
00'14"Грицюк
07'31"Вовченко
14'08"Григоренко
18'18"Коварж
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
'35
Отлично обороняется сборная России и не дает ничего создать чехам у своих ворот. Команды в равных составах.
'33
Нарушили численный состав россияне, Иван Морозов отправился на скамейку штрафников. Теперь в меньшинстве Россия.
'33
Не удалось реализовать большинство. Подходы были, но по настоящему опасных моментов создать не удалось. Несколько раз бросали россияне, но для Грубеца это были не самые сложные броски.
'32
Шипачев бросает от круга вбрасывания — Грубец накрывает.
'32
Михал Ржепик зарабатывает удаление и Россия впервые в матче будет играть в большинстве.
'31
Опаснейший бросок Чистякова из центра после быстрой атаки, но Грубец среагировал и накрыл шайбу!
'30
Опасный момент, Грубец выручает свою команду, а россиянам не удалось добавить с пятака!
'29
Шулак заехал в зону сборной России и мощно бросил — Билялов отвел угрозу!
'27
Во втором периоде и чехи стараются активно прессинговать в чужой зоне. Пока не слишком успешно.
'26
Шипачев протащил шайбу на чужой пятак, но бросить ему не дали и забрали шайбу прямо из под клюшки.
'25
Жесткий силовой прием Соботки против Вовченко, но все в порядке с российским игроком.
'23
Коршков выкатился к воротам, развернулся и бросил, но прямо во вратаря.
'23
Шипачев бросает с ходу, но не попадает в створ ворот.
'22
Чехи позиционно атакуют в начале периода, но пока без опасных моментов.
'21
Шимон Грубец сменил Романа Вилла в воротах сборной Чехии.
'21
Продолжаем! Начался второй период.
'20
Завершен первый период. Россия провела его достаточно уверенно, но и у чехов были хорошие моменты, так что легко прогулки не будет. Отдыхаем.
'19
Пропускаем за минуту до конца первого периода. Фролик набросил на пятак, отскок получился на клюшку Коваржа, который бросил в ближний угол. 3:1.
'18
На трибунах сегодня много болельщиков, атмосфера на арене очень хорошая.
'17
Гулаш подправлял шайбу с синей линии, но Билялов успел среагировать!
'16
Снова надежен Билялов, справился он с броском от синей линии, хотя Нестрашил закрывал ему обзор.
'15
ГОООЛ! Быстро вышли из обороны россияне, Гусев пасом из глубины вывел Григоренко один на один, он не стал сближаться с вратарем, а кистевым броском бросил под ним! 3:0!
'14
Билялов отражает бросок Нестрашила с острого угла.
'13
Галимов вылез на чешские ворота, уложил вратаря, но не смог поднять шайбу над щитком!
'11
Шипачев бросает с острого угла по пустым воротам, но не попадает в створ!
'10
Анисимов бросает с пятака, но Вилл спасает ворота сборной Чехии!
'9
Чистяков находясь на пятаке пытался переправить шайбу в ворота, но рядом со штангой прошла шайба.
'8
А вот теперь прессинг сработал! Отобрали шайбу у борта, Анисимов из-за ворот сделал пас на пятак, а Вовченко нанес прицельный бросок! 2:0!
'7
Давят россияне своих соперников на их половине поля, но пока чехи спокойно выходят из под прессинга.
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'6
Григоренко простреливал на пятак на Гусева, но тот не сумел нормально попасть по шайбе.
'5
Два стопроцентных момента было у чехов в большинстве, но отбилась российская команда. Не без везения, но сохранила преимущество в счете.
'4
Гулаш остался один и перед ним был пустой угол ворот, но не попал чешский игрок в створ.
'3
Первое удаление в матче. Артем Галимов отправляется на скамейку штрафников за подножку.
'2
Билялов блином отражает бросок Нестрашила справа.
'1
ГОООЛ! Кадейкин выиграл вбрасывание, а Грицюк броском с кистей запустил шайбу под перекладину! На 14-й секунде матча открывает счет в матче российская команда!
'1
Поехали!
15:25
Ранее сборная России обыграла команду Канады (4:3) и Швеции (1:0). В рамках Кубка Первого канала россияне также сыграют с Финляндией (19 декабря, 15:30 мск).
15:20
Состав сборной России:
Билялов (Самонов);
Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк;
Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков;
Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов.
15:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Матч России и Чехии в рамках Кубка Первого канала начнется в 15.30 мск.
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