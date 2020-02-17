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Английская классика: «Челси» против «Ман Юнайтед». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Челси» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   17 февраля 23:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Вилли Кабальеро
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
2 (з)   Антонио Рюдигер
4 (з)   Андреас Кристенсен
24 (з)   Рис Джеймс
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
10 (н)    Виллиан
23 (н)   Миши Батшуайи
11 (н)   Педро Родригес
1 (в)   Давид де
3 (з)   Эрик Бейи
53 (з)   Брендон Уильямс
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
31 (п)   Неманья Матич
17 (п)    Фред
18 (п)   Бруну Фернандеш
21 (п)   Даниэль Джеймс
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
1 (в)   Кепа Аррисабалага
15 (з)   Курт Зума
3 (з)   Маркос Алонсо
29 (з)   Фикайо Томори
8 (п)   Росс Баркли
19 (п)   Мэйсон Маунт
18 (н)   Оливье Жиру
22 (в)   Серхио Ромеро
20 (з)   Диогу Далот
4 (з)   Фил Джонс
15 (п)   Андреас Перейра
8 (п)   Хуан Мата
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
25 (н)   Одион Игало
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Игра насалась! Поехали!

22:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Байи.

22:45

Представляем вашему вниманию стартовый состав лондонского «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи.

22:35

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляцию матча 26-го тура Английской премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».