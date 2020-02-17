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Трансляция
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22:50
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс, Фред, Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль, Байи.
22:45
Представляем вашему вниманию стартовый состав лондонского «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи.
22:35
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
22:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляцию матча 26-го тура Английской премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».