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Опередить «Спартак»: «Зенит» дома принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 22-й тур. «Зенит» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
В заключительном матче воскресенья в 22-м туре РПЛ встречаются «Зенит» и «Рубин». «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
30 марта 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

35' Мантуан

45' Грицаенко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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45+7'

Первый тайм завершен. 0:0 на «Газпром Арене».

45+4'

Петербуржцы доигрывают тайм вдесятером.

45+2'

Глушенков покидает поле, травмируя ту самую левую руку, которую он сломал в матче первого круга против «Химок». Неужели это рецидив?

45'

Шесть минут к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Еще один жесткий стык на поле — Шабанхаджай получает локтем по затылку в своей штрафной.

39'

Ходжа совершает тактический фол против Вендела.

36'

Иву фолит против Барриоса в центре поля.

34'

Густаво Мантуан срывает контратаку «Рубина» и получает предупреждение.

32'

Как же красиво Вендел закручивал мяч под штангу с правой ноги, но Ставер! В красивейшем прыжке отразил мяч в сторону!

29'

Отличный удар Вада нанес в створ из-за пределов штрафной, Латышонок без проблем выловил мяч в руки.

27'

Соболев в очередной раз оказался в положении «вне игры».

24'

Шабанхаджай в спину толкнул Эраковича, фол в пользу «Зенита».

21'

Тесленко коленом заблокировал удар Соболева по пустым воротам! Был близок Александр, чтобы впервые отличиться за «Зенит» в РПЛ, но не повезло. Впрочем, еще вся игра впереди.

19'

Начал в собственной штрафной Алип обыгрывать соперника и чуть не потерял владение!

16'

Грицаенко попал в бедро Мантуану, судья не стал давать свисток, так как мяч остался у петербуржцев.

14'

Нуралы Алип вышел вместо Нино.

13'

Так, Нино не может продолжить игру, просит он замену из-за потери ориентации в пространстве после травмы головы. Спешно готовится замена у «Зенита».

11'

А Нино отправился на бровку, где ему вручили новую игровую футболку.

10'

Вучичу вручили шлем, очень похожий на тот, в котором большую часть карьеры провел легендарный Петр Чех.

7'

Вучич и Нино столкнулись головами в зенитовской штрафной, медицинские бригады обеих команд спешно выбежали на поле.

4'

Соболев оказался в офсайде.

2'

Начало игры остается за хозяевами.

19:34

Игра началась! Поехали!

19:25

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.

19:20

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

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