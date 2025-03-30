Первый тайм завершен. 0:0 на «Газпром Арене».
Петербуржцы доигрывают тайм вдесятером.
Глушенков покидает поле, травмируя ту самую левую руку, которую он сломал в матче первого круга против «Химок». Неужели это рецидив?
Шесть минут к основному времени первого тайма добавлено.
Еще один жесткий стык на поле — Шабанхаджай получает локтем по затылку в своей штрафной.
Ходжа совершает тактический фол против Вендела.
Иву фолит против Барриоса в центре поля.
Густаво Мантуан срывает контратаку «Рубина» и получает предупреждение.
Как же красиво Вендел закручивал мяч под штангу с правой ноги, но Ставер! В красивейшем прыжке отразил мяч в сторону!
Отличный удар Вада нанес в створ из-за пределов штрафной, Латышонок без проблем выловил мяч в руки.
Соболев в очередной раз оказался в положении «вне игры».
Шабанхаджай в спину толкнул Эраковича, фол в пользу «Зенита».
Тесленко коленом заблокировал удар Соболева по пустым воротам! Был близок Александр, чтобы впервые отличиться за «Зенит» в РПЛ, но не повезло. Впрочем, еще вся игра впереди.
Начал в собственной штрафной Алип обыгрывать соперника и чуть не потерял владение!
Грицаенко попал в бедро Мантуану, судья не стал давать свисток, так как мяч остался у петербуржцев.
Нуралы Алип вышел вместо Нино.
Так, Нино не может продолжить игру, просит он замену из-за потери ориентации в пространстве после травмы головы. Спешно готовится замена у «Зенита».
А Нино отправился на бровку, где ему вручили новую игровую футболку.
Вучичу вручили шлем, очень похожий на тот, в котором большую часть карьеры провел легендарный Петр Чех.
Вучич и Нино столкнулись головами в зенитовской штрафной, медицинские бригады обеих команд спешно выбежали на поле.
Соболев оказался в офсайде.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».