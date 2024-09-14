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Спорт

Южное дерби России: «Краснодар» играет против «Ростова» Карпина. LIVE

Футбол. РПЛ. 8-й тур. «Краснодар» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В очередном матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
14 сентября 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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