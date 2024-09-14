Спорт
Южное дерби России: «Краснодар» играет против «Ростова» Карпина. LIVE
Виталий Тимкив/РИА Новости
В очередном матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 8-й тур
Матч не начался
14 сентября 19:00
Краснодар
Краснодар, Россия
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.