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Удержаться в тройке лидеров: «Локомотив» бьется с «Ростовом» Карпина. LIVE

Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Локомотив» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» принимает на своем поле «Ростов» под руководством Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
25 августа 20:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 20.00 мск.

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