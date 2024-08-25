Спорт
Удержаться в тройке лидеров: «Локомотив» бьется с «Ростовом» Карпина. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» принимает на своем поле «Ростов» под руководством Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
25 августа 20:00
Локомотив М
Москва, Россия
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
19:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 20.00 мск.