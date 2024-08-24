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Спорт

Погоня за лидерами: ЦСКА принимает «Акрон» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 6-й тур. ЦСКА — «Акрон». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги не слишком удачно стартовавший московский ЦСКА принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
24 августа 15:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 6-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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