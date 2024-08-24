Спорт
Погоня за лидерами: ЦСКА принимает «Акрон» в РПЛ. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги не слишком удачно стартовавший московский ЦСКА принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
24 августа 15:00
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
14:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 6-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.