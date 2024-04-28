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Дзюба против родной команды: «Спартак» принимает «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает дома «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
28 апреля 16:15
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает дома «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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