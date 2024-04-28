Спорт
Дзюба против родной команды: «Спартак» принимает «Локомотив». LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает дома «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
28 апреля 16:15
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
16:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает дома «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.