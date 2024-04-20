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Спорт

Забыть позорный разгром 1:7: «Ахмат» сражается с ЦСКА в Москве. LIVE

Футбол. РПЛ. 25-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Грозненский «Ахмат» играет на выезде с московским ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. В предыдущем матче «Ахмат» проиграл со счетом 1:7 на своем поле «Балтике» и опустился в зону вылета. Теперь команда горит желанием исправиться перед болельщиками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
Матч не начался
20 апреля 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч ЦСКА — «Ахмат» начнется в 19:30 мск.

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