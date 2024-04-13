Спорт
Погоня за медалями: «Спартак» гостит у бьющегося за выживание «Сочи». LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги занимающий последнее место «Сочи» принимает пытающийся гнаться за тройкой лидеров московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 14:00
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.