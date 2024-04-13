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Погоня за медалями: «Спартак» гостит у бьющегося за выживание «Сочи». LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Сочи» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги занимающий последнее место «Сочи» принимает пытающийся гнаться за тройкой лидеров московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
Матч не начался
13 апреля 14:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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