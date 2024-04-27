Финского депутата задержали за стрельбу в ресторане

В Финляндии задержали депутата парламента от правой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена по подозрению в стрельбе у ресторана. Об этом сообщает Yle.

По данным полиции, Ворнанен, находясь в ресторане Ihku, поссорился с членом рабочей группы. Вопрос был решен, но возле заведения депутат неожиданно достал имевшееся при себе лицензионное малокалиберное оружие. При этом ствол пистолета был направлен в сторону присутствующих.

По данным Yle, сейчас Ворнанен находится под стражей за преступление против жизни и здоровья. При этом в пресс-релизе полиции его личность не раскрывается, однако информация соответствует ранее известным фактам.

14 апреля сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве завели на помощника депутата Дмитрия Сенина, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ресторане в Санкт-Петербурге.

В начале марта в Петербурге москвич-бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы «Англетер».

Ранее в центре Москвы водитель устроил стрельбу под лезгинку.