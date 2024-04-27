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Россиянам назвали основные правила досрочного погашения автокредита

Роскачество: перед погашением автокредита необходимо перечитать условия договора

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Unsplash

Перед тем как закрывать автокредит, необходимо перечитать условия договора — банки могут устанавливать ограничения на досрочное погашение займов, предупредили россиян в Роскачестве. С рекомендациями по погашению кредита на машину ознакомилась «Лента.ру».

«Оцените свою финансовую ситуацию и определите, насколько вы можете ускорить выплаты. Свяжитесь с банком, который выдал кредит, и уточните условия досрочного погашения. Узнайте, есть ли штрафы или комиссии за досрочное погашение», — советуют специалисты.

Досрочно погасить можно как весь кредит, так и его часть. В первом случае весь оставшийся долг закрывается одним платежом. Во втором перекрывается значительная часть заема, после чего снижается ежемесячный платеж или период погашения.

После полного погашения задолженности необходимо убедиться, что банк подтвердил закрытие кредита, подчеркнули в Роскачестве. Посмотреть, снято ли с автомобиля обременение, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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