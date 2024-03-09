09 марта 2024, 14:00 Спорт Обойти «Краснодар»: «Зенит» борется за лидерство в РПЛ в гостях у «Урала» РПЛ. 20-й тур. «Урал» — «Зенит». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Александр Гальперин/РИА Новости

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге принимает санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака в случае собственной победы обойдет «Краснодар» и выйдет на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур Матч не начался 09 марта 14:00 Урал Екатеринбург, Россия 0 : 0 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия