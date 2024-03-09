В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге принимает санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака в случае собственной победы обойдет «Краснодар» и выйдет на первое место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
09 марта 14:00
Урал
Екатеринбург, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура РПЛ «Урал» в Екатеринбурге принимает санкт-петербургский «Зенит», который в случае победы обойдет «Краснодар» и возглавит таблицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.