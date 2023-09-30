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Спорт

Исправиться после поражения от «Локомотива» Дзюбы: «Зенит» бьется с «Оренбургом». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Оренбург» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
«Оренбург» на своем поле в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака в прошлом туре потерпела домашнее поражение от «Локомотива» Артема Дзюбы и теперь горит желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
30 сентября 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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11:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Оренбург» сегодня принимает «Зенит». Матч начнется в 12.00 мск.

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