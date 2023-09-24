В матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле принимает московский «Локомотив», за который выступает экс-форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
24 сентября 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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