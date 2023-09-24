В матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», занимающий 12-е место в турнирной таблице — всего на строчку выше зоны стыковых матчей, — принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
24 сентября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ «Ростов» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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