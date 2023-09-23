В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимает «Динамо» в старейшем дерби страны. Соперники уже встречались в Кубке, и тогда красно-белые победили со счетом 4:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
23 сентября 19:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура РПЛ встречаются «Спартак» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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