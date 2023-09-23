23 сентября 2023, 19:00 Спорт Второе дерби сезона: «Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ. LIVE РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Динамо». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимает «Динамо» в старейшем дерби страны. Соперники уже встречались в Кубке, и тогда красно-белые победили со счетом 4:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур Матч не начался 23 сентября 19:00 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 Динамо М Москва, Россия Стадион «Открытие Банк Арена», Москва, Россия