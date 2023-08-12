В матче четвертого тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию cобытия.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
12 августа 15:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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14:40
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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