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Спорт

Крылышки взлетают: «Крылья Советов» гостят в Черкизово у «Локомотива». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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В матче четвертого тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию cобытия.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
12 августа 15:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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