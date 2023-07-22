«Зенит», завоевавший чемпионство в прошлом сезоне, в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде сражается с «Пари Нижним Новгородом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
Матч не начался
22 июля 15:15
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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15:00
Добрый день, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде играет с «Пари Нижним Новгородом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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