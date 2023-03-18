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Спорт

В погоне за «Зенитом»: «Спартак» уступает «Оренбургу». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Оренбург» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.

Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.

Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» на выезде сражается с «Оренбургом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и пытается приблизиться с петербургскому «Зениту». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
18 марта 12:00
Оренбург
Оренбург
17' Ковалёв
23' Воробьёв
2 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Газовик», Оренбург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

4' Воробьёв

17' Ковалёв

23' Воробьёв

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'26

Еще один прострел прошел в штрафную «Спартака», в этот раз Денисов сыграл центрального защитника и отвел угрозу.

'25

Денисов получил передачу и сделал заброс к дальней штанге — мяч улетел за пределы поля.

'25

Литвинов отчаянно махнул из-за штрафной — выше ворот. Но был рикошет, угловой заработал «Спартак».

'24

Второй забивает «Оренбург» Денисов на фланге в равной борьбе проиграл единоборство Мансилье, тот прошел до лицевой линии, прострелил, и Воробьев пяткой (!) в прыжке (!) отправил мяч в сетку с метра!

'23

ГОЛ!!!

'22

Зиньковский устроил мастер-класс по дриблингу у правого угла штрафной в поисках свободного партнера — и он его нашел. Однако пас на вбегавшего в штрафную Пруцева оказался слишком сильным, Данил не смог обработать мяч.

'20

Неплохо начал игру «Спартак», однако уступает в счете. Впрочем, выезды в «Оренбург» для красно-белых всегда тяжелые. А догонять «Зенит»-то надо! Смогут ли москвичи переломить игру?

'18

«Оренбург» открывает счет! Зиньковский потерял мяч у центральной линии, последовала стремительная контратака, Ковалев ворвался в штрафную, где его увидел Воробьев, сделал проникающую передачу — и Ковалев, казалось, запнувшись и упустив момент, все же мягко протолкнул мяч мимо Селихова!

'17

ГОЛ!!!

'15

Квинси догнал мяч после длинного заброса Литвинова из глубины — но в офсайде оказался голландец.

'14

Соболев нарушает правила в нападении.

'12

Сбавили обороты красно-белые, хозяева постепенно перехватывают инициативу. Но уверенно пока обороняются гости.

'10

А вот и первый удар в створ ворот гостей — от линии штрафной бил Воробьев, но удар наносился в падении, был несильным и для Селихова неопасным.

'8

Потеряли оренбуржцы мяч на линии своей штрафной, «Спартак» развернул атаку, а завершил ее Зиньковский ударом в дальний угол — немного неточно.

'6

Классно разыграли гости, мяч пришел к Джикии, и тот по центру плотно пробил метров с 25 — могло бы быть опасно, но мяч попал в защитника «Оренбурга».

'6

Перспективный стандарт возле левого угла чужой штрафной зарабатывает «Спартак» — против Соболева нарушили правила.

'5

Одной из главных интриг чемпионата пока остается вопрос, сумеет ли «Спартак» опасно приблизиться к «Зениту» — сейчас их разделяет восемь очков. Не менее интересна и бомбардирская гонка — Квинси Промес, в прошлом матче разменявший вторую сотню голов за «Спартак», забил в текущем розыгрыше 16 мячей. Столько же на счету форварда «Зенита» Малкома.

'4

Угловой не таил опасности для хозяев. Они устремились в контратаку, которая завершилась фолом Воробьева против Литвинова на «горчичник».

'3

Тавареш заработал угловой для «Спартака». Обращает на себя его первое появление в стартовом составе красно-белых. Любопытно, что он пришел в команду в период восстановления после разрыва крестообразных связок — и, несмотря на недавнюю тяжелую травму, сейчас его выпустили играть на искусственный газон.

'2

Бодро начали хозяева, уже на второй минуте Вера предпринял попытку нанести удар — неточно, но начало положено.

'1

Матч начался! Главный судья — Павел Кукуян.

11:55

«Оренбург»:

Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

«Спартак»:

Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

11:50

Матч начнется в 12:00 мск.

11:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура чемпионата России, в котором сражаются «Оренбург» и московский «Спартак».

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