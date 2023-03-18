Еще один прострел прошел в штрафную «Спартака», в этот раз Денисов сыграл центрального защитника и отвел угрозу.
Литвинов отчаянно махнул из-за штрафной — выше ворот. Но был рикошет, угловой заработал «Спартак».
Второй забивает «Оренбург» Денисов на фланге в равной борьбе проиграл единоборство Мансилье, тот прошел до лицевой линии, прострелил, и Воробьев пяткой (!) в прыжке (!) отправил мяч в сетку с метра!
Зиньковский устроил мастер-класс по дриблингу у правого угла штрафной в поисках свободного партнера — и он его нашел. Однако пас на вбегавшего в штрафную Пруцева оказался слишком сильным, Данил не смог обработать мяч.
Неплохо начал игру «Спартак», однако уступает в счете. Впрочем, выезды в «Оренбург» для красно-белых всегда тяжелые. А догонять «Зенит»-то надо! Смогут ли москвичи переломить игру?
«Оренбург» открывает счет! Зиньковский потерял мяч у центральной линии, последовала стремительная контратака, Ковалев ворвался в штрафную, где его увидел Воробьев, сделал проникающую передачу — и Ковалев, казалось, запнувшись и упустив момент, все же мягко протолкнул мяч мимо Селихова!
Квинси догнал мяч после длинного заброса Литвинова из глубины — но в офсайде оказался голландец.
Сбавили обороты красно-белые, хозяева постепенно перехватывают инициативу. Но уверенно пока обороняются гости.
А вот и первый удар в створ ворот гостей — от линии штрафной бил Воробьев, но удар наносился в падении, был несильным и для Селихова неопасным.
Потеряли оренбуржцы мяч на линии своей штрафной, «Спартак» развернул атаку, а завершил ее Зиньковский ударом в дальний угол — немного неточно.
Классно разыграли гости, мяч пришел к Джикии, и тот по центру плотно пробил метров с 25 — могло бы быть опасно, но мяч попал в защитника «Оренбурга».
Перспективный стандарт возле левого угла чужой штрафной зарабатывает «Спартак» — против Соболева нарушили правила.
Одной из главных интриг чемпионата пока остается вопрос, сумеет ли «Спартак» опасно приблизиться к «Зениту» — сейчас их разделяет восемь очков. Не менее интересна и бомбардирская гонка — Квинси Промес, в прошлом матче разменявший вторую сотню голов за «Спартак», забил в текущем розыгрыше 16 мячей. Столько же на счету форварда «Зенита» Малкома.
Угловой не таил опасности для хозяев. Они устремились в контратаку, которая завершилась фолом Воробьева против Литвинова на «горчичник».
Тавареш заработал угловой для «Спартака». Обращает на себя его первое появление в стартовом составе красно-белых. Любопытно, что он пришел в команду в период восстановления после разрыва крестообразных связок — и, несмотря на недавнюю тяжелую травму, сейчас его выпустили играть на искусственный газон.
Бодро начали хозяева, уже на второй минуте Вера предпринял попытку нанести удар — неточно, но начало положено.
«Оренбург»:
Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
«Спартак»:
Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.