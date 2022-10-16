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Взлететь над зоной стыков: «Крылья Советов» принимают «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ, 13-й тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Сочи». ОНЛАЙН

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов», идущие в зоне стыковых матчей, играют на своем поле с серебряным призером прошлого сезона «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Матч не начался
16 октября 14:00
Крылья Советов
Самара
0:0
Сочи
Сочи
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! В матче 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимают «Сочи», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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