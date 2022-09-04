Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Германия заверила Украину в продолжении политической и военной поддержки 20:39
Роналду не может отличиться результативными действиями в шести матчах сезона АПЛ 20:37
Автор хита «Sex Bomb» Джонс растрогал зрителей «Голоса»... 20:35
Дублер Киркорова из Харькова рассказал, когда заменял певца на съемках 20:34
РИА «Новости»: читатели Daily Mail раскритиковали Зеленскую за упреки в адрес... 20:31
Кардиолог Савонина рассказала, что может снизить эффективность лечения гипертонии 20:23
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ благодаря голу... 20:23
Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне... 20:21
Сийярто заявил об отсутствии планов менять российских поставщиков топлива для АЭС... 20:15
ТАСС: Евросоюз вслед за США сменил посла в России 20:11
Спорт

Нефтегазовое класико: «Спартак» дома сражается с «Зенитом». LIVE

РПЛ. 8-й тур. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург). ОНЛАЙН

close
100%
Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» и петербургский «Зенит» бьются за лидерство в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
1-й тайм
04 сентября 20:00
Спартак М
Москва
21' Соболев
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

21' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'40

А вот и «Зенит» допускает брак при передаче — Барриос выдал отвратительную передачу на Дугласа Сантоса.

'38

Зобнин блокирует удар Дугласа Сантоса. Все полевые игроки «Зенита» находятся на половине поля «Спартака» при розыгрышах Максименко от ворот.

'36

Максименко тащит после удара в упор, пусть и не сильного! Очень классно играет «Зенит» в последние десять минут.

'35

Вендел подавал со штрафного на голову Кассьерре — Маттео выпрыгнул выше всех, но пробил неточно.

'33

Кассьерра прощает «Спартак», промазав из удобной позиции. Откровенно отскакивают сейчас москвичи.

'31

Малком в одно касание замыкал фактически в пустые ворота мяч после прострела с левого фланга, но каким-то чудом пробил выше.

'30

Барриос устроил у бровки небольшой колумбийский спектакль, беспричинно упав и начав судорожно держаться за лицо, но сочинская невозмутимость Павла Кукуяна прервала эту театральную постановку, не дождавшись антракта.

'27

Барриос проверил Максименко ударом с линии штрафной — кипер «Спартака» грамотно занял позицию на линии и поймал мяч.

'25

Неординарно разыграли стандарт москвичи — скидка на одинокого Литвинова закончилась обычной подачей на дальнюю штангу, где подстраховал Ловрен.

'24

Бьет Вендел по ногам Промесу, штрафной исполняет красно-белые.

'23

После забитого мяча «Спартак» не отдал мяч сопернику, продолжают хозяева перекатывать мяч на своей половине поля.

'21

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Соболев в стиле Дзюбы обрабатывает мяч после подачи Промеса, разворачивается и расстреливает Михаила Кержакова! 1:0!

'19

И еще раз оборона «Спартака» позволяет Мостовому беспрепятственно крутить мяч под штангу. Рано или поздно Андрей забьет, если ничего в обороне хозяева не исправят.

'18

Руслан Литвинов теперь пополняет список игроков «Спартака», просто подаривших мяч сопернику.

'16

Продолжают красно-белые ошибаться при коротких передачах — очередной обрез позволил Мостовому спокойно закрутить мяч в дальний угол, но удар точным не вышел.

'15

Угловой в стиле позднего Курбана Бердыева попробовали разыграть сейчас петербуржцы, насытив вратарскую полевыми футболистами, однако подача с корнера совершенно была не подстать задумке.

'13

Хлусевич допускает брак при передаче, не позволяя Промесу промчаться вдоль левой бровки.

'12

Прерывает Максименко атаку гостей своевременным выходом из ворот.

'10

Все в порядке с футболистом «Спартака», игра продолжается.

'9

Роман Зобнин оказывается на газоне «Открытие банк Арены» после столкновения в центре поля.

'8

Караваев угробил классную и размашистую атаку сине-бело-голубых навесом на дальнюю штангу в никуда.

'5

Дважды за минуту обрезались Денисов и Соболев, на счастье хозяев «Зенит» реализовать свои моменты не смог.

'4

Спартаковцы начали игру классически, по-абаскальски, забрав мяч под свой контроль.

'2

Первый момент в матче созидают хозяева — фланговую подачу с правого края на дальнюю штангу принял Зобнин, который головой скинул мяч на Соболева — удар Александра не вышел акцентированным.

20:02

Игра началась! Поехали!

19:45

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Мостовой, Вендел, Малком, Кассьерра.

19:40

«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Игнатов, Соболев.

19:35

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на своем стадионе принимает петербургский «Зенит».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 193-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 193-й день
«ФРГ действует как враг России». Медведев объяснил, почему у немцев проблемы с газом
Канцлер Шольц заявил, что Германия готовилась к отказу от газа из России с декабря 2021 года
«Немецкий щит». Из-за Украины Берлин хочет создать единую ПВО в Европе
Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, зачем Германия создает общую европейскую ПВО
ТАСС: Евросоюз вслед за США сменил посла в России
Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне энергокризиса
Шольц не исключил внеплановое отключение электричества в Германии этой зимой
В МИД РФ заявили об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Новости и материалы
Германия заверила Украину в продолжении политической и военной поддержки
Роналду не может отличиться результативными действиями в шести матчах сезона АПЛ
Автор хита «Sex Bomb» Джонс растрогал зрителей «Голоса» до слез песней о покойной жене
Дублер Киркорова из Харькова рассказал, когда заменял певца на съемках
РИА «Новости»: читатели Daily Mail раскритиковали Зеленскую за упреки в адрес британцев
Кардиолог Савонина рассказала, что может снизить эффективность лечения гипертонии
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ благодаря голу 100-миллионного Антони
Сийярто заявил об отсутствии планов менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1»
Болгария увеличит визовый сбор для россиян с €35 до €80
Ученые научили искусственный интеллект «объяснять» свои решения
Times: обыск ФБР оставил Меланию Трамп без нижнего белья
Лавров рассказал, что ждет от матча «Спартак» — «Зенит»
Песков: Путин не читает Telegram-каналы, но получает обзоры их публикаций
Ивлеева заявила, что из-за съемок у нее нет времени на учебу и саморазвитие
Суд отклонил иск о детской порнографии на обложке альбома Nirvana «Nevermind»
Бывший главный тренер «Химок» Юран заявил, что в скором времени возглавит клуб РПЛ
Военный эксперт объяснил невозможность уничтожения американского оружия для ВСУ в Польше
Психологи выяснили, как люди вычисляют интровертов
Все новости
Кадыров заявил о начале наступления «Ахмата» в ДНР
Союзные силы продвигаются в направлении Соледара и Северска
Врачи назвали ошибки при лечении гипертонии
Кардиолог Савонина объяснила, как правильно принимать лекарства от гипертонии
На Ключевской Сопке погиб шестой турист. Операцию по спасению выживших отложили на сутки
Спасатели не смогли высадиться на вулкан Ключевской из-за штормового ветра
Заветы Ильича: Трамп вспомнил слова советского вождя в канун выборов
Трамп на митинге в Пенсильвании процитировал Ленина
«Одно из попаданий — сквозное»: власти Энергодара рассказали об обстреле ЗАЭС
Глава Энергодара заявил о попадании украинского снаряда в энергоблок ЗАЭС
«Самое важное — слушать, чего хочет дочь»: что мамы знаменитостей говорят об их свадьбах
Как отреагировали мамы Зепюр Брутян и Бритни Спирс на свадебные церемонии своих дочерей
Лучшие фотографии недели
Правительство — в отставку, снять санкции с России: чего требуют протестующие в Праге
В Праге около 70 тысяч людей вышли на митинг, требуя дешевого газа
Ребенок случайно выстрелил из гранатомета: в Чернигове на выставке оружия пострадали пять человек
В Чернигове от взрыва РПГ на выставке оружия пострадали четверо детей и женщина
«Когда-то были нужны такие как я»: Рамзан Кадыров заявил о желании уйти в отставку
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на должности и заслужил бессрочный отпуск
«Россия радикально увеличивает парк Ту-160. Это плохой сигнал для НАТО»
Зачем ВС РФ заказывает полсотни самолетов Ту-160 «Белый лебедь»
«До раненых спасатели доберутся только через 12 часов»: что известно о гибели 5 туристов на Камчатке
Прокуратура Камчатки назвала срыв в пропасть причиной гибели туристов на вулкане
Запорожская АЭС больше не подает электроэнергию на подконтрольные Украине территории
Власти Энергодара заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть