А вот и «Зенит» допускает брак при передаче — Барриос выдал отвратительную передачу на Дугласа Сантоса.
Зобнин блокирует удар Дугласа Сантоса. Все полевые игроки «Зенита» находятся на половине поля «Спартака» при розыгрышах Максименко от ворот.
Максименко тащит после удара в упор, пусть и не сильного! Очень классно играет «Зенит» в последние десять минут.
Вендел подавал со штрафного на голову Кассьерре — Маттео выпрыгнул выше всех, но пробил неточно.
Кассьерра прощает «Спартак», промазав из удобной позиции. Откровенно отскакивают сейчас москвичи.
Малком в одно касание замыкал фактически в пустые ворота мяч после прострела с левого фланга, но каким-то чудом пробил выше.
Барриос устроил у бровки небольшой колумбийский спектакль, беспричинно упав и начав судорожно держаться за лицо, но сочинская невозмутимость Павла Кукуяна прервала эту театральную постановку, не дождавшись антракта.
Барриос проверил Максименко ударом с линии штрафной — кипер «Спартака» грамотно занял позицию на линии и поймал мяч.
Неординарно разыграли стандарт москвичи — скидка на одинокого Литвинова закончилась обычной подачей на дальнюю штангу, где подстраховал Ловрен.
После забитого мяча «Спартак» не отдал мяч сопернику, продолжают хозяева перекатывать мяч на своей половине поля.
ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Соболев в стиле Дзюбы обрабатывает мяч после подачи Промеса, разворачивается и расстреливает Михаила Кержакова! 1:0!
И еще раз оборона «Спартака» позволяет Мостовому беспрепятственно крутить мяч под штангу. Рано или поздно Андрей забьет, если ничего в обороне хозяева не исправят.
Продолжают красно-белые ошибаться при коротких передачах — очередной обрез позволил Мостовому спокойно закрутить мяч в дальний угол, но удар точным не вышел.
Угловой в стиле позднего Курбана Бердыева попробовали разыграть сейчас петербуржцы, насытив вратарскую полевыми футболистами, однако подача с корнера совершенно была не подстать задумке.
Караваев угробил классную и размашистую атаку сине-бело-голубых навесом на дальнюю штангу в никуда.
Дважды за минуту обрезались Денисов и Соболев, на счастье хозяев «Зенит» реализовать свои моменты не смог.
Первый момент в матче созидают хозяева — фланговую подачу с правого края на дальнюю штангу принял Зобнин, который головой скинул мяч на Соболева — удар Александра не вышел акцентированным.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Мостовой, Вендел, Малком, Кассьерра.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра, Денисов, Промес, Игнатов, Соболев.