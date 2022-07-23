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Спорт

Встреча с бывшей командой: ЦСКА Федотова принимает «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ, 2-й тур. ЦСКА — «Сочи». ОНЛАЙН

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В матче второго тура Российской премьер-лиги главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выведет свою нынешнюю команду на матч против бывшей — «Сочи». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
1-й тайм
23 июля 15:00
ЦСКА
Москва
0 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'13

Карраскаль прорывается в штрафную, убирает на замахе Юрганова и Юсупова, пробивает по воротам и падает. Москалев уверен — пенальти нет, есть угловой. Разыгран, не опасно.

'11

В целом, пока какого-то подавляющего преимущества у какой-то из команд нет. Но «Сочи» все же чуть больше выдвигается вперед.

'9

Подача в штрафную площадь сочинцев не совсем была удачной — головой защитник «Сочи» выбил мяч.

'7

После углового мяч заметался у ворот ЦСКА, головами сыграли футболисты, но в итоге армейцы мяч выбивают подальше.

'5

Терехов в центре поля нарушает правила против Медины. Однако без предупреждений. Через пару десятков секунд фолит Гайич.

'3

В контроль сейчас играет «Сочи». Мяч держится у гостей лучше.

'1

Забирают сочинцы мяч себе, рванув сразу же вперед. Мяч оказывается у Акинфеева.

'1

Звучит стартовый свисток! Матч сегодня рассудит Владимир Москалев.

14:55

Стартовые составы команд на матч выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

14:50

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

14:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! ЦСКА под руководством Владимира Федотова во 2-м туре РПЛ встречается с бывшей командой своего тренера — ФК «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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