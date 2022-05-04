'27

Какой момент упускает Манелов! Потрясающе Ионов увел игрока из зоны, куда ворвался Ираклий, после чего он выкатил мяч обратно на Ионова. Удар Алексея парировал Гильерме, а на добивании Манелову помешали защитники!