16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата «Сочи» принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча.