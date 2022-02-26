В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата «Сочи» принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
1-й тайм
26 февраля 16:30
Сочи
Сочи
0 : 0
Арсенал
Тула
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
'3
Первые минуты игры остаются за сочинцами.
16:25
Состав «Арсенала»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Э. Кангва, Чаушич, Костадинов, Кангва, Марков.
Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата «Сочи» принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча.
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