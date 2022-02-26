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В погоне за Лигой чемпионов: «Сочи» принимает «Арсенал». LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Сочи» (Сочи) — «Арсенал» (Тула). ОНЛАЙН

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Игроки ФК «Сочи» Максим Барсов и Кристиан Нобоа

Игроки ФК «Сочи» Максим Барсов и Кристиан Нобоа

РИА Новости
В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата «Сочи» принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
1-й тайм
26 февраля 16:30
Сочи
Сочи
0 : 0
Арсенал
Тула
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'3

Первые минуты игры остаются за сочинцами.

16:25

Состав «Арсенала»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев, Э. Кангва, Чаушич, Костадинов, Кангва, Марков.

16:20

Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров, Жоаозиньо, Кассьерра.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) идущий на третьем месте в турнирной таблице чемпионата «Сочи» принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча.

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