Игра развивалась отрезками, но в целом «Ахмат» был сильнее и победил закономерно. Интересно, что Гудиев провел свой первый сухой матч в РПЛ! А «Ростов»-то не забивал в этом сезоне только в первом туре. Ну и «Ахмат» остается единственной командой чемпионата без ничьих. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Карапузов после отбора Уткина, которого уже официально признали лучшим игроком этого матча, продрался к штрафной и пробил, но мяч «зажевали» ноги ростовских защитников.
Себаи цепляется за мяч на чужой половине поля и зарабатывает штрафной. Убивает время «Ахмат» уверенно.
В контратаке «Ахмата» Садулаев увидел, что Песьяков отошел далековато от линии и попытался его перебросить. Исполнение подвело.
Еще один угловой от «Ахмата». С этого вида стандартов команда Талалаева в этом сезоне еще не забивала. Не забила и на этот раз.
Максим Турищев поменял у «Ростова» Понтуса Альмквиста, а вместо Хорена Байрамяна в игру вступил Виктор Мелехин.
Грубо вошел в соперника на своей половине поля на фланге Кирилл Щетинин и получил желтую карточку.
ГООООООООООООООООООООЛ! Сенен Себаи — 2:0! Классную комбинацию провел «Ахмат». Уткин шикарным пасом разрезал штрафную на Богосаваца. У того передача на Себаи не получилась, но помог рикошет от соперника, и форвард, вышедший на замену из выгодной позиции по центру вогнал мяч под перекладину ворот без шансов для Песьякова.
Ростовчане стараются взвинтить темп, но едва не нарываются на опасную контратаку после классной игры Тодоровича в отборе. Насколько классно отобрал, настолько же неуместный пас отдал. Полярус никак не мог успеть в ту зону и даже не побежал.
А Глебов решается на удар с этого дальнего штрафного низом. Неточно, но рикошет дает «Ростову» угловой.
Семенов сбивает Полоза, который уже развернулся с мячом. Прямо по центру, но далековато до ворот. Скорее для подачи точка.
Богосавац! Здорово подключился, ворвался в штрафную с мячом по левому краю, прокинув мяч и оббежав Баштуша, мог отдать партнеру, но мощно зарядил — над перекладиной!
Выбивают грозненцы из штрафной первый раз, выбивают и второй после подбора и повторной подачи от Калинина.
Тодорович полежал, держась за икроножную мышцу, но вроде все в порядке. Ростовчане бьют из-за штрафной после розыгрыша аута — Терентьев блокирует.
Неплохую и стремительную атаку провел «Ростов». Уже в штрафной Фольмер смог отдать в центр на Альмквиста, который пробил по скачущему мячу — чуть неточно.
Сбоку-сзади подкатился и ударил Байрамяна по ноге, не попав в мяч, Артем Тимофеев. Это желтая карточка.
Харин упал слева от штрафной «Ростова» недалеко от лицевой линии. Хотя действия Баштуша не выглядели очень уж чистыми, фола Безбородов не зафиксировал.
Подача в штрафную «Ростова», но в руки Песьякову. Тот ввел рукой на Байрамяна, а того сразу же начал прессинговать Архипов. Агрессивно играют хозяева.
Опять борьба за инициативу в начале тайма. Ростовчане, наверное, хотели бы сейчас придавить хозяев к их воротам в попытках отыграться, но у «Ахмата» свои планы на развитие игры.
Сразу же очень жесткий стык Харина с Баштушем на половине поля «Ростова». Столкнулись в воздухе, упали с криком и полежали на газоне. Но уже с обоими все в порядке.
Единственный гол с пенальти обеспечил перевес «Ахмата» к перерыву, но результат выглядит вполне закономерным. Но это пока. Впереди еще второй тайм.
На правом фланге атаки «Ростова» Понтус Альмквист получил по ногам, а Антон Швец, наступивший сопернику на ногу, получил желтую карточку.
Данил Глебов за что-то получил желтую карточку. Похоже, что за неспортивное поведение наказан капитан ростовчан.
Богосавац классно обыграл покатившегося на него ногами вперед Байрамяна, дотащил до штрафной и отдал направо в центр под удар Полярусу — выстрел в касание просвистел над перекладиной.
Калинин получил устное внушение от Безбородова за несколько безрассудный фол в центре поля на Полярусе. А грозненскому украинцу больно.
Глебов отвечает опасным ударом из штрафной после классного сольного прохода — рядом с дальней штангой.
Забыли Харина в штрафной защитники «Ростова». Мяч отскочил к нему от Баштуша, и Харин пробил в створ низом, но прямо в руки Песьякову.
«Ахмат» в позиционной атаке. Давили очень прилично, но вскрыть защиту так и не смогли. Впрочем, угловой заработали грозненцы.
Фольмер фолит в подкате в центре поля. Негрубо, правда, поэтому без карточки. А теперь уже на фланге Архипов нарушает правила.
Забивает Фольмер в ворота «Ахмата» ответный мяч, но сделавший ему голевую передачу Али Соу, получая проникающий пас от Байрамяна, был в офсайде. Гол не засчитан.
А теперь вроде бы рука в штрафной «Ахмата», но тут даже игроки «Ростова» не просили ответный пенальти.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Артем Полярус — 1:0! Виталий Кафанов подсказывал Песьякову перед ударом, но голкипер улетел в угол, а выстрел пришелся по центру.
И давление приводит к пенальти. В руку Калинину мяч попал после подачи Поляруса уже из штрафной. Безбородов среагировал не сразу, но указал на точку. На повторе видно, что отставил руки в стороны защитник ростовчан.
Несколько раз подряд выиграли подбор футболисты «Ахмата» после подачи в штрафную. «Ростов» под давлением.
Харин классно сыграл в центре поля, и получивший от него передачу Архипов ворвался в штрафную, а пас на партнера сделал безобразный. Потеря.
Богосавац простреливает к линии штрафной на врывавшегося вторым темпом Тимофеева. Пробить не дали, будет угловой.
Альмквист упал в штрафной площади «Ахмата» в борьбе с двумя защитниками. Но вроде бы Семенов не нарушал. Безбородов развел руки в стороны, ну а VAR никаких рекомендаций главному арбитру не давал — заиграно.
Полярус лежит на газоне на своей половине, причем столкнулся со своим — пролетавший мимо назад Архипов врезался локтем партнеру по команде в голову...
Фольмер сбил на правом фланге атаки «Ахмата» Поляруса. Точка скорее для подачи, хотя можно и пробить. Уткин пробежал мимо мяча, Полярус навесил на дальнюю штангу, куда набежал Тимофеев, однако, хоть и дотянулся ногой, ударить в падении толком не вышло.
Заброс в штрафную «Ростова» на открывшегося Тимофеева. Он принял, но не смог как следует обработать, и мяч легко достался Песьякову. А мог быть голевой момент.
Заброс на Соу из глубины, и форвард мог бы успеть к мячу раньше защитника, однако всех опередил своевременно выбежавший к линии штрафной Гудиев.
А вот неплохая атака ростовчан, в которой сначала был прострел с левого фланга, который никто не смог замкнуть, а потом мяч достался в штрафной Альмквисту, и он пытался пробить из-под защитника, однако Богосавац смог удачно поставить ногу и сблокировать.
Ничего интересного все еще не происходит. «Ахмат» уже значительно больше с мячом, но даже до чужой штрафной не доходит.
Борются за инициативу и территорию соперники. У хозяев не получается взять мяч под контроль. «Ростов» не закрывается, а ищет варианты в атаке.
А вот стартовый состав «Ростова», официально возглавляемого Виталием Кафановым:
Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Фольмер, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Соу.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев:
Гудиев — Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац — Тимофеев, Швец — Полярус, Уткин, Харин — Архипов.