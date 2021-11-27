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Спорт

Шаг к топ-5: «Ахмат«обыграл «Ростов»

«Ахмат» одержал сухую победу над «Ростовом» в матче РПЛ

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Эпизод матча «Ростов» - «Ахмат»

Эпизод матча «Ростов» - «Ахмат»

РИА Новости
Грозненский «Ахмат» принимал «Ростов» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
Окончен
27 ноября 16:30
Ахмат
Грозный
27' Полярус
76' Себай
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

27' Полярус

41' Глебов

45' Швец

2-й тайм

53' Тимофеев 57' Харин

76' Себай

78' Щетинин

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Игра развивалась отрезками, но в целом «Ахмат» был сильнее и победил закономерно. Интересно, что Гудиев провел свой первый сухой матч в РПЛ! А «Ростов»-то не забивал в этом сезоне только в первом туре. Ну и «Ахмат» остается единственной командой чемпионата без ничьих. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+6

Все, финальный свисток фиксирует победу «Ахмата»!

'90+4

Гудиев на выходе забирает мяч после подачи в его штрафную.

'90+1

Карапузов после отбора Уткина, которого уже официально признали лучшим игроком этого матча, продрался к штрафной и пробил, но мяч «зажевали» ноги ростовских защитников.

'90+1

Ко второму тайму добавлено аж пять минут!

'89

Себаи цепляется за мяч на чужой половине поля и зарабатывает штрафной. Убивает время «Ахмат» уверенно.

'87

В контратаке «Ахмата» Садулаев увидел, что Песьяков отошел далековато от линии и попытался его перебросить. Исполнение подвело.

'86

Навалился «Ростов» на владения Гудиева. Пытается создать момент.

'85

Калинин продолжает забрасывать далеко в штрафную с аутов, но Семенов снимает воздух.

'84

Лечи Садулаев и Габриэл Янку заменили у «Ахмата» Артема Тимофеева и Артема Поляруса.

'83

Вторым темпом возник момент у Себаи. Он пробил в руки Песьякову, но все равно из офсайда.

'82

Еще один угловой от «Ахмата». С этого вида стандартов команда Талалаева в этом сезоне еще не забивала. Не забила и на этот раз.

'81

Максим Турищев поменял у «Ростова» Понтуса Альмквиста, а вместо Хорена Байрамяна в игру вступил Виктор Мелехин.

'80

Угловой «Ахмата» с чем-то вроде удара головой от Карапузова — намного выше перекладины.

'78

Грубо вошел в соперника на своей половине поля на фланге Кирилл Щетинин и получил желтую карточку.

'77

ГООООООООООООООООООООЛ! Сенен Себаи — 2:0! Классную комбинацию провел «Ахмат». Уткин шикарным пасом разрезал штрафную на Богосаваца. У того передача на Себаи не получилась, но помог рикошет от соперника, и форвард, вышедший на замену из выгодной позиции по центру вогнал мяч под перекладину ворот без шансов для Песьякова.

'75

Николай Комличенко вышел спасать матч для «Ростова» вместо Али Соу.

'74

Ростовчане стараются взвинтить темп, но едва не нарываются на опасную контратаку после классной игры Тодоровича в отборе. Насколько классно отобрал, настолько же неуместный пас отдал. Полярус никак не мог успеть в ту зону и даже не побежал.

'73

Именно Щетинин и бьет с подбора после углового, но значительно выше створа.

'72

Кирилл Щетинин выходит вместо Кирилла Фольмера.

'72

А Глебов решается на удар с этого дальнего штрафного низом. Неточно, но рикошет дает «Ростову» угловой.

'71

Семенов сбивает Полоза, который уже развернулся с мячом. Прямо по центру, но далековато до ворот. Скорее для подачи точка.

'70

Богосавац! Здорово подключился, ворвался в штрафную с мячом по левому краю, прокинув мяч и оббежав Баштуша, мог отдать партнеру, но мощно зарядил — над перекладиной!

'69

Вроде немножко отодвинули хозяева игру от своих ворот, а то стали довольно очевидно проседать.

'67

Вместо Артема Архипова у «Ахмата» на поле вышел Сенен Себаи.

'65

Выбивают грозненцы из штрафной первый раз, выбивают и второй после подбора и повторной подачи от Калинина.

'64

«Ростов» заработал угловой. А эта команда в чемпионате с корнеров пять мячей уже забила.

'62

Владислав Карапузов меняет Антона Швеца. Реагирует Талалаев на изменения в игре.

'60

Тодорович полежал, держась за икроножную мышцу, но вроде все в порядке. Ростовчане бьют из-за штрафной после розыгрыша аута — Терентьев блокирует.

'58

Срывает в центре поля Евгений Харин быструю ростовскую атаку и получает желтую карточку.

'56

Неплохую и стремительную атаку провел «Ростов». Уже в штрафной Фольмер смог отдать в центр на Альмквиста, который пробил по скачущему мячу — чуть неточно.

'55

«Ахмат» в основном атакует, ростовчанам приходится непросто в эти минуты, хоть моментов и нет.

'53

Сбоку-сзади подкатился и ударил Байрамяна по ноге, не попав в мяч, Артем Тимофеев. Это желтая карточка.

'52

Харин упал слева от штрафной «Ростова» недалеко от лицевой линии. Хотя действия Баштуша не выглядели очень уж чистыми, фола Безбородов не зафиксировал.

'50

Подача в штрафную «Ростова», но в руки Песьякову. Тот ввел рукой на Байрамяна, а того сразу же начал прессинговать Архипов. Агрессивно играют хозяева.

'48

Опять борьба за инициативу в начале тайма. Ростовчане, наверное, хотели бы сейчас придавить хозяев к их воротам в попытках отыграться, но у «Ахмата» свои планы на развитие игры.

'46

Сразу же очень жесткий стык Харина с Баштушем на половине поля «Ростова». Столкнулись в воздухе, упали с криком и полежали на газоне. Но уже с обоими все в порядке.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Единственный гол с пенальти обеспечил перевес «Ахмата» к перерыву, но результат выглядит вполне закономерным. Но это пока. Впереди еще второй тайм.

'45+3

Свисток Безбородова отправляет команды на перерыв.

'45+2

Ни к чему не привела подача Калинина в штрафную с этого стандарта.

'45+1

На правом фланге атаки «Ростова» Понтус Альмквист получил по ногам, а Антон Швец, наступивший сопернику на ногу, получил желтую карточку.

'45+1

К первому тайму Безбородов добавил две минуты.

'44

У Соу не получился удар из штрафной в борьбе с защитником. Мяч у Гудиева.

'43

Талалаев напихал Архипову за то, что форвард, потеряв мяч, не включился в отбор сразу же.

'42

Данил Глебов за что-то получил желтую карточку. Похоже, что за неспортивное поведение наказан капитан ростовчан.

'41

Богосавац классно обыграл покатившегося на него ногами вперед Байрамяна, дотащил до штрафной и отдал направо в центр под удар Полярусу — выстрел в касание просвистел над перекладиной.

'40

Калинин получил устное внушение от Безбородова за несколько безрассудный фол в центре поля на Полярусе. А грозненскому украинцу больно.

'40

Глебов отвечает опасным ударом из штрафной после классного сольного прохода — рядом с дальней штангой.

'39

Забыли Харина в штрафной защитники «Ростова». Мяч отскочил к нему от Баштуша, и Харин пробил в створ низом, но прямо в руки Песьякову.

'38

Ничего из углового выжать не удалось хозяевам.

'37

«Ахмат» в позиционной атаке. Давили очень прилично, но вскрыть защиту так и не смогли. Впрочем, угловой заработали грозненцы.

'35

Подача в штрафную Песьякова, но прямо в руки голкипера.

'33

Фольмер фолит в подкате в центре поля. Негрубо, правда, поэтому без карточки. А теперь уже на фланге Архипов нарушает правила.

'31

Впрочем, VAR проверяет гол на легитимность. И все-таки офсайд был! Гол не засчитан.

'30

Забивает Фольмер в ворота «Ахмата» ответный мяч, но сделавший ему голевую передачу Али Соу, получая проникающий пас от Байрамяна, был в офсайде. Гол не засчитан.

'29

А теперь вроде бы рука в штрафной «Ахмата», но тут даже игроки «Ростова» не просили ответный пенальти.

'27

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Артем Полярус — 1:0! Виталий Кафанов подсказывал Песьякову перед ударом, но голкипер улетел в угол, а выстрел пришелся по центру.

'25

И давление приводит к пенальти. В руку Калинину мяч попал после подачи Поляруса уже из штрафной. Безбородов среагировал не сразу, но указал на точку. На повторе видно, что отставил руки в стороны защитник ростовчан.

'24

Несколько раз подряд выиграли подбор футболисты «Ахмата» после подачи в штрафную. «Ростов» под давлением.

'23

Харин классно сыграл в центре поля, и получивший от него передачу Архипов ворвался в штрафную, а пас на партнера сделал безобразный. Потеря.

'22

Нижич едва в упор головой не забил после подачи Поляруса! Рядом со штангой прошел мяч.

'21

Богосавац простреливает к линии штрафной на врывавшегося вторым темпом Тимофеева. Пробить не дали, будет угловой.

'19

Альмквист упал в штрафной площади «Ахмата» в борьбе с двумя защитниками. Но вроде бы Семенов не нарушал. Безбородов развел руки в стороны, ну а VAR никаких рекомендаций главному арбитру не давал — заиграно.

'18

Возобновилась игра, и Полярус все-таки вернулся в нее после нокдауна от одноклубника.

'17

Полярус лежит на газоне на своей половине, причем столкнулся со своим — пролетавший мимо назад Архипов врезался локтем партнеру по команде в голову...

'16

Фольмер сбил на правом фланге атаки «Ахмата» Поляруса. Точка скорее для подачи, хотя можно и пробить. Уткин пробежал мимо мяча, Полярус навесил на дальнюю штангу, куда набежал Тимофеев, однако, хоть и дотянулся ногой, ударить в падении толком не вышло.

'15

В центре поля в основном идет игра, при этом отчетливо слышны заряды ростовских болельщиков.

'13

Заброс в штрафную «Ростова» на открывшегося Тимофеева. Он принял, но не смог как следует обработать, и мяч легко достался Песьякову. А мог быть голевой момент.

'12

Уткин был с мячом в штрафной гостей, финтил, но защитники «Ростова» не купились и выбили мяч.

'11

Заброс на Соу из глубины, и форвард мог бы успеть к мячу раньше защитника, однако всех опередил своевременно выбежавший к линии штрафной Гудиев.

'10

А вот неплохая атака ростовчан, в которой сначала был прострел с левого фланга, который никто не смог замкнуть, а потом мяч достался в штрафной Альмквисту, и он пытался пробить из-под защитника, однако Богосавац смог удачно поставить ногу и сблокировать.

'9

Ничего интересного все еще не происходит. «Ахмат» уже значительно больше с мячом, но даже до чужой штрафной не доходит.

'7

Сейчас мяч больше у грозненцев, но как таковых атак пока что нет.

'5

Борются за инициативу и территорию соперники. У хозяев не получается взять мяч под контроль. «Ростов» не закрывается, а ищет варианты в атаке.

'3

«Ахмат» отвечает первым ударом в матче — дальним и неточным.

'2

«Ростов» первым пошел в атаку, заработал аут на чужой половине поля, но ничего из него не выжал.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

16:31

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

16:30

А вот стартовый состав «Ростова», официально возглавляемого Виталием Кафановым:

Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Фольмер, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Соу.

16:25

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев:

Гудиев — Тодорович, Семенов, Нижич, Богосовац — Тимофеев, Швец — Полярус, Уткин, Харин — Архипов.

16:20

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Ростовом».

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