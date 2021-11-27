Матч окончен

Игра развивалась отрезками, но в целом «Ахмат» был сильнее и победил закономерно. Интересно, что Гудиев провел свой первый сухой матч в РПЛ! А «Ростов»-то не забивал в этом сезоне только в первом туре. Ну и «Ахмат» остается единственной командой чемпионата без ничьих. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.