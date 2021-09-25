Айртон неплохо приложился к мячу, Беленов отразил перед собой не самый сложный мяч, но защитники подстраховали.
«Уфа» пытается атаковать, но «Спартак» очень собранно обороняется и сразу же бежит в быструю атаку при перехвате.
Снова врачи на поле. Джикия нуждается в помощи медиков. Боролся он против двух соперников, которые активно работали локтями.
После окончания игрового эпизода арбитр вернулся к фолу на Литвинове. Кротов получил желтую карточку.
Серия ошибок у команд, сначала Кротов у чужой штрафной грубо ошибся, последовала контратака «Спартака», в процессе которой грубо сбили Литвинова, но Бакаев все запорол неточным переводом на другой фланг.
Забавно, что болельщики «Спартака» в начале матча повернулись спиной к поля в знак протеста против того, что происходит сейчас в клубе. Гол Понсе они не увидели.
Умяров получил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и отлично пробил в дальний угол — чуть-чуть не попал в створ! Очень хорошо и плотно бил спартаковец, чуть не повезло.
Квинси с левого фланга сместился в центр, обыграл защитника и пробил из штрафной низом — Беленов выручает!
ГООЛ! А «Спартак» забивает в первой атаке! Литвинов в центре отдал Бакаеву, тот идеально между двух защитников покатил на ход Понсе и форвард с линии штрафной четко пробил мимо вратаря! 1:0!
Атака «Уфы» на первых же минутах и заканчивается она ударом по воротам из штрафной. Не попадает в створ игрок гостей.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
Составы команд: «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
«Спартак» на девятом месте в РПЛ, «Уфа» занимает 12-ю строчку. Команды разделяет всего два очка.