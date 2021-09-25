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РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Уфа». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

РИА Новости
Московский «Спартак» принимает на своем поле «Уфу» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Генеральным директором уфимского клуба является Шамиль Газизов, который в сезоне-2020/21 работал в «Спартаке», однако ушел из-за разногласий с руководством и потом судился с красно-белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
1-й тайм
25 сентября 19:00
Спартак М
Москва
3' Понсе
1 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «Открытие Арена», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

3' Понсе

18' Кротов 19' Камилов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

Что-то серьезное у Айртона, Бауэр врезался в него очень прилично.

'27

Айртон получил по голове в единоборстве с соперником — снова врачи на поле.

'26

Айртон неплохо приложился к мячу, Беленов отразил перед собой не самый сложный мяч, но защитники подстраховали.

'25

Очень много потерь у обеих команд влосдение минуты матча.

'22

«Уфа» пытается атаковать, но «Спартак» очень собранно обороняется и сразу же бежит в быструю атаку при перехвате.

'20

Теперь Камилов наказан. Кажется, что за разговоры с судьей.

'20

Снова врачи на поле. Джикия нуждается в помощи медиков. Боролся он против двух соперников, которые активно работали локтями.

'18

После окончания игрового эпизода арбитр вернулся к фолу на Литвинове. Кротов получил желтую карточку.

'17

Серия ошибок у команд, сначала Кротов у чужой штрафной грубо ошибся, последовала контратака «Спартака», в процессе которой грубо сбили Литвинова, но Бакаев все запорол неточным переводом на другой фланг.

'15

Небольшую паузу взяли команды, уж больно активное начало они выдали.

'12

Промесу оказывали помощь, наступил игрок «Уфы» на ногу голландцу.

'10

Забавно, что болельщики «Спартака» в начале матча повернулись спиной к поля в знак протеста против того, что происходит сейчас в клубе. Гол Понсе они не увидели.

'8

Умяров получил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и отлично пробил в дальний угол — чуть-чуть не попал в створ! Очень хорошо и плотно бил спартаковец, чуть не повезло.

'6

Квинси с левого фланга сместился в центр, обыграл защитника и пробил из штрафной низом — Беленов выручает!

'3

ГООЛ! А «Спартак» забивает в первой атаке! Литвинов в центре отдал Бакаеву, тот идеально между двух защитников покатил на ход Понсе и форвард с линии штрафной четко пробил мимо вратаря! 1:0!

'2

Еще атака «Уфы» — Максименко в падении забирает мяч.

'2

Атака «Уфы» на первых же минутах и заканчивается она ударом по воротам из штрафной. Не попадает в створ игрок гостей.

'1

Поехали!

18:55

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

18:53

Составы команд: «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

18:52

«Спартак» на девятом месте в РПЛ, «Уфа» занимает 12-ю строчку. Команды разделяет всего два очка.

18:50

Начало матча — в 19.00 мск.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Уфой».

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