25 сентября 2021, 19:00 Спорт Реабилитироваться за поражение в дерби: «Спартак» обыгрывает «Уфу». LIVE РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Уфа». ОНЛАЙН Антон Третяк

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Московский «Спартак» принимает на своем поле «Уфу» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Генеральным директором уфимского клуба является Шамиль Газизов, который в сезоне-2020/21 работал в «Спартаке», однако ушел из-за разногласий с руководством и потом судился с красно-белыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур 1-й тайм 25 сентября 19:00 Спартак М Москва 3' Понсе 1 : 0 Уфа Уфа Стадион «Открытие Арена», Москва Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)