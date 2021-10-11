Комментатор Генич: ничего хорошего я от игры Россия — Словения не жду

Комментатор Константин Генич заявил, что не ждет ничего хорошего от предстоящего матча сборной России против Словении в отборочном матче к ЧМ-2022. Слова Генича передает «Матч ТВ».

«Ничего хорошего я от сегодняшней игры не жду, чтобы не обмануть себя в своих ожиданиях. Либо буду приятно удивлен, либо окажусь прав в своих догадках. Играть через два дня на третий на таком уровне интенсивности не так просто. Тем более, мы играем на выезде против соперника, который практически потерял шансы на второе место в группе, но находится в неплохом состоянии, судя по игре с Мальтой, где они уверенно забили 4 мяча, в отличие от нас, которые с той же Мальтой помучались.

Есть яркая звезда — Иличич. Также у них отличный вратарь. Удачу, которую мы поймали со словаками, сохранить бы на дистанции. Ожидания перед сегодняшним матчем не самые позитивные», — считает Генич.

Матч сборной России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее народный артист России Михаил Боярский заявил, что не рассчитывает на победу подопечных Валерия Карпина.