Экс-игрок сборной России: Дзюба в команде Карпина — бомба замедленного действия

Экс-футболист сборной России Олег Корнаухов на YouTube-канале «Спорт-Экспресс» согласился с мнением о том, что отказавшийся от выступления за национальную команду нападающий «Зенита» Артем Дзюба — некая бомба замедленного действия в коллективе Валерия Карпина.

«Дзюба в команде Карпина — некая бомба замедленного действия? Да, могла бы быть. Ведь непонятно, как Артем отреагировал бы, допустим, на критику Карпина и насколько тренер доверял бы ему в этом плане. В общем, правильно поступил и тот, и другой. А так, все зависит от результата. Если сборная его даст, значит, Валерий оказался прав на все сто процентов», — сказал Корнаухов.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ближайший матч сборной России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал призывы некоторых экспертов вернуть в национальную команду Артема Дзюбу.