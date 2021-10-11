Валуев — о победе Фьюри над Уайлдером: полностью оправдали свои гонорары

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мыслями о победе британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в поединке за звание чемпиона WBC в тяжелом весе.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

«Бой понравился. Боксеры полностью оправдали гонорары и не разочаровали зрителей. Это супертяжи, но они не продешевили. В реальности они получат каждый в итоге много больше с той разницей, что история для Уайлдера в будущем не будет столь перспективной, как у Фьюри», — приводит слова Валуева «РБК-Спорт».

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2018 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Фьюри отметил победу над Уайлдером в ночном клубе с известным диджеем.